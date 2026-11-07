İzmir'in mandalinasını dünyaya tanıttı! Kariyerini bıraktı, İzmir'de kendi markasını yarattı! Büyük başarıya büyük ödül...

'MANDALİNAYI KABUĞUNA KADAR DEĞERLENDİRİYORUZ' "Mandalinamızı sadece taze olarak satışa sunmuyoruz, katma değerli bir üretim gerçekleştiriyoruz" diyen Ulus, şöyle devam etti: "Katma değerli olmadığı sürece ürünün değerlendirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü taze ürünü koruması zor, israfa çok açık. Mandalinayı katma değerli yapmak için denemeler yaptım. Uluslararası pazarlarda yer edilebilecek mandalina cipsi ile karşılaştım ve bunu zenginleştirdim. Çikolatalı atıştırmalıklar yaptık. Mandalinayı kabuğuna kadar değerlendiriyoruz. Kabuğundan mandalina unu yapıyoruz. Sıfır atık çıkartıyoruz, bahçede hiçbir şey boşa gitmiyor. Budadığımız dallar ve yapraklar toprakta gübre oluyor. Dışarıdan hiçbir ürün almıyoruz, kazlarımız, tavuklarımız aktif gübreleme sağlıyor. Ot biçmiyoruz hayvanlarımız tüketiyorlar. Böylelikle kendine yeten ve tamamıyla doğal, gerçek anlamda sürdürülebilir tarım gerçekleştirdiğimiz bir bahçe inşa ettik."

'GENÇ ÇİFTÇİLERE, KADINLARA ROL MODEL OLUYORUZ' Mandalinanın sadece taze olarak tüketilmesi değil, farklı ürünlerin de yapılabilmesi için gönüllü çalışmaları olduğunu söyleyen Çise Ulus, "Marka kurma, dijital pazarlama konusunda çevremizdeki genç çiftçilere, kadınlara rol model oluyoruz, süreçlerini planlıyoruz. Hayalim bu topraklarda her bahçenin marka olduğu günleri görmek. Bunun için de büyük bir mücadele veriyorum" ifadelerini kullandı.