5 bin gence burs müjdesi

TÜRKIYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nı sürdürüyor. Türkiye genelinde 6 farklı kategoride 5 bin gence destek verilecek program için başvurular 8 Kasım 2026'da sona erecek. T3 Vakfı İzmir İl Sorumlusu Türker Yaşin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca teknolojik üretimden ibaret olmadığını belirterek, gençlerin özgüvenini, bilgi ve yeteneklerini geliştiren büyük bir toplumsal dönüşüm hareketi olduğunu söyledi. Yaşin, "İzmirli gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'nde çok daha güçlü şekilde yer alabilecek büyük bir potansiyeli var. Bilim, teknoloji ve girişimcilikle ilgilenen bütün gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

10 BİN TL'YE KADAR DESTEK

PROGRAM kapsamında 3 bin 150 öğrenciye Eğitim Desteği Bursu ile 10 ay boyunca aylık 5 bin lira verilecek. Sen Geleceksin programında 610 üniversite öğrencisine 10 ay süreyle aylık 8 bin lira destek sağlanacak. Yapay zeka alanında araştırma yapan 20 lisans öğrencisi 6 ay boyunca aylık 10 bin lira alacak.