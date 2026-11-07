Çiftçiye dijital asistan: İyi tarım İzmir

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde dijital dönüşümü desteklemek amacıyla geliştirdiği İyi Tarım İzmir mobil uygulamasıyla çiftçilerin işlerini kolaylaştırıyor. Hibe başvurularından hava durumu uyarılarına, bitki hastalıklarının tespitinden yapay zekâ destekli tarım danışmanlığına kadar pek çok hizmeti tek platformda sunan uygulama, üreticilerin dijital yardımcısı oldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, çiftçilerin belediyeye gitmeden ve evrak hazırlamakla uğraşmadan cep telefonlarından hibe başvurusu yapabildiğini belirtti. Üreticiler, destek programlarını ve başvuru koşullarını da uygulama üzerinden takip edebiliyor.

DON VE SEL UYARISI

İzmir genelindeki 13 tahmin istasyonundan alınan verilerle zirai don, sel ve olumsuz hava koşullarına ilişkin erken uyarılar gönderiliyor. Uygulamadaki yapay zekâ destekli Tarım Asistanı ise çiftçilerin sorularını yanıtlıyor. Üreticiler, bitkilerinin fotoğraflarını yükleyerek hastalık ve zararlılar hakkında bilgi alabiliyor; mücadele yöntemleri, gübreleme ve hayvansal üretim konularında danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. HAL FİYATLARI CEPTE

Uygulama üzerinden İzmir Sebze ve Meyve Hali ile Su Ürünleri Hali'nin günlük fiyatları da görüntülenebiliyor. Sebze, meyve ve balıkların taban, tavan ve ortalama fiyatlarının yanı sıra istendiği takdirde son 7 günlük değişimleri de takip edilebiliyor. Çiftçilerin yanı sıra esnaf ve vatandaşların da kullanımına açık olan uygulama, tarımsal üretim ve ticarette dijital kolaylık sağlıyor.