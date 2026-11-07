Dev projelere küresel takdir

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'de düzenlenen Küresel Yol Başarı Ödülleri töreninde Türkiye'ye verilen iki ödülü teslim aldı. Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından düzenlenen organizasyonda Aydın-Denizli Otoyolu "Proje Finansmanı", Yusufeli Viyadüğü ise "Yapım Metodolojisi" kategorisinde ödüle layık görüldü. Uraloğlu, yaptığı açıklamada ödüllerden bir tanesinin Yusufeli Merkez Viyadüğü'ne verildiğini kaydederek "Oradaki gelişen duruma göre köprünün modelini değiştirdik. Dengeli konsoldan itme sürme yöntemine geçirdik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu" dedi. Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu'nun da ödül alması ile ilgili konuşan Uraloğlu, "Orada mevcut trafikte 2-3 saatlere varan bir seyir süresi vardı ve çok fazla kavşak vardı. Otoyolu yaparak bütün bu karmaşayı da ortadan kaldırmış olduk" diye projeyi anlattı.