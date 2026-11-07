Ehliyet almanın maliyeti değişiyor! Zam oranı belli oldu: Yeni yılda bu rakam konuşuluyor...

Ehliyet sahibi olmak isteyenleri yeni yılda yüksek maliyetler bekliyor. Sürücü kurslarında değişmesi beklenen eğitim ve sınav sistemiyle birlikte kurs ücretlerinde de ciddi artış gündeme geldi. Direksiyon eğitiminin 12 saatten 20 saate çıkarılması ve serbest güzergah uygulamasıyla birlikte ehliyet alma maliyetinin 50 bin TL'ye yaklaşabileceği belirtiliyor. Sürücü kurslarından gelen açıklamaya göre fiyatlarda yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış öngörülüyor. Peki, 2027'de ehliyet almak kaç TL olacak, yeni direksiyon sınavı nasıl yapılacak? İşte adayları bekleyen yeni dönemin ayrıntıları…
2027'DE EHLİYET ALMAK DAHA DA ZORLAŞACAK!
Ehliyet almak isteyenler için yeni yılda yalnızca ücretler değil, eğitim ve sınav sürecinde de önemli değişiklikler gündeme geliyor. Yeni yönetmelikle birlikte sürücü adaylarının direksiyon başında daha fazla zaman geçirmesi ve farklı trafik koşullarında araç kullanma becerilerini göstermesi bekleniyor.
Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, A Haber'e yaptığı açıklamada yeni düzenlemeyle direksiyon eğitiminin yaklaşık 20 saate çıkarılmasının beklendiğini söyledi.
DİREKSİYON EĞİTİMİ 12 SAATTEN 20 SAATE ÇIKABİLİR!
Mevcut sistemde sürücü adayları 12 ders boyunca akan trafikte direksiyon eğitimi alıyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin yaklaşık 20 saate yükselmesi bekleniyor.
Çabuş, serbest güzergah uygulamasıyla birlikte adayların önceden belirlenmiş rotaların dışına çıkacağını belirtti. Böylece sürücü adaylarının yalnızca ezberledikleri güzergahlarda değil, farklı yol ve trafik koşullarında da araç kullanabilmeleri hedefleniyor.
Yeni sistemde sınav süresinin de yaklaşık bir saate çıkarılması bekleniyor. Bu değişikliklerin eğitim maliyetlerine doğrudan yansıması öngörülüyor.
EHLİYET KURSU FİYATLARINA YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ!
Ehliyet almayı planlayanların en çok merak ettiği konuların başında ise yeni yıl ücretleri geliyor. Sürücü kurslarının artan işletme giderleri ve uzaması beklenen eğitim süreci nedeniyle fiyatlarda ciddi bir yükseliş gündemde.
Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, yeni yıl öncesinde kurs ücretlerinde yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış öngördüklerini açıkladı.
Çabuş, zam oranlarının aralık ayında netleşmesinin, yeni fiyatların ise ocak ayında ilan edilmesinin beklendiğini ifade etti.
EHLİYET ALMA MALİYETİ 50 BİN TL'YE YAKLAŞACAK!
Sürücü kurslarında yaşanan maliyet artışları, ehliyet almak isteyenlerin bütçesini zorlayacak gelişmeler arasında yer alıyor. Kursların kira, yakıt, sigorta, kasko, otopark ve araç bakım giderlerindeki yükseliş, fiyat beklentilerini de yukarı çekiyor.
Özellikle eğitim araçlarının yoğun kullanılması nedeniyle bakım ve yenileme masraflarının arttığına dikkat çekiliyor. Kurs araçlarının belirli süre sonunda yenilenmesi de işletmelerin gider kalemleri arasında bulunuyor.
Bu gelişmelerle birlikte 2027 yılında ehliyet alma maliyetinin 50 bin TL seviyesine yaklaşabileceği belirtiliyor.
EHLİYET SINAVINDA SERBEST GÜZERGAH DÖNEMİ BAŞLIYOR!
Yeni dönemin en dikkat çekici değişikliklerinden biri de serbest güzergah uygulaması olacak. Mevcut sistemde adayların sınav sırasında kullanacağı güzergahlar ve karşılaşacakları bazı park noktaları önceden biliniyor.
Yeni uygulamayla birlikte bu ezberin ortadan kaldırılması ve adayların gerçek trafik koşullarına daha iyi hazırlanması amaçlanıyor. Sınavın zorlaşmasıyla birlikte direksiyon eğitimlerine ayrılan sürenin de artırılması bekleniyor.
Ehliyet almayı düşünenler için 2027 öncesinde dikkat çeken bir maliyet tablosu ortaya çıkarken, gözler aralık ayında açıklanacak yeni kurs ücretlerine çevrildi.