Haberler Ekonomi Ehliyet almanın maliyeti değişiyor! Zam oranı belli oldu: Yeni yılda bu rakam konuşuluyor... Ehliyet almanın maliyeti değişiyor! Zam oranı belli oldu: Yeni yılda bu rakam konuşuluyor... Ehliyet almayı planlayanları 2027 yılında yüksek maliyetler bekliyor. Sürücü kurslarında yüzde 50'ye varan zam beklentisi gündeme gelirken, yeni düzenlemeyle direksiyon sınavında da ezber bozulacak. Ehliyet almak için ödenecek tutarın 50 bin TL'ye yaklaşması bekleniyor. İşte detaylar... HABER MERKEZİ









Ehliyet sahibi olmak isteyenleri yeni yılda yüksek maliyetler bekliyor. Sürücü kurslarında değişmesi beklenen eğitim ve sınav sistemiyle birlikte kurs ücretlerinde de ciddi artış gündeme geldi. Direksiyon eğitiminin 12 saatten 20 saate çıkarılması ve serbest güzergah uygulamasıyla birlikte ehliyet alma maliyetinin 50 bin TL'ye yaklaşabileceği belirtiliyor. Sürücü kurslarından gelen açıklamaya göre fiyatlarda yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış öngörülüyor. Peki, 2027'de ehliyet almak kaç TL olacak, yeni direksiyon sınavı nasıl yapılacak? İşte adayları bekleyen yeni dönemin ayrıntıları…

2027'DE EHLİYET ALMAK DAHA DA ZORLAŞACAK! Ehliyet almak isteyenler için yeni yılda yalnızca ücretler değil, eğitim ve sınav sürecinde de önemli değişiklikler gündeme geliyor. Yeni yönetmelikle birlikte sürücü adaylarının direksiyon başında daha fazla zaman geçirmesi ve farklı trafik koşullarında araç kullanma becerilerini göstermesi bekleniyor. Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, A Haber'e yaptığı açıklamada yeni düzenlemeyle direksiyon eğitiminin yaklaşık 20 saate çıkarılmasının beklendiğini söyledi.