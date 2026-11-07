Haberler Ekonomi Emekliye zamda yaş ve prim formülü Emekliye zamda yaş ve prim formülü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için aralık ayını işaret etti. Tüm emeklileri kapsayacak çalışmada yaş ve prim gün sayısına göre farklı artış seçenekleri değerlendirilecek. Seyyanen zamda da bu kriterler dikkate alınacak HABER MERKEZİ









Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemede yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını belirterek artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının gündemde olduğunu açıkladı. Şimşek, nihai çalışmanın aralık ayında tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

YAŞ VE PRİM GÜNÜ

Artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının daha adaletli olacağını düşündüklerini ifade eden Şimşek, seyyanen artış yapılması durumunda da bu kriterlerin dikkate alınacağını kaydetti. Henüz netleşmiş bir rakam bulunmadığını belirten Bakan, çalışmanın birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiğini, nihai düzenlemenin büyük ihtimalle aralık ayında şekilleneceğini söyledi. Şimşek net bir rakam paylaşmayarak, "Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, ilgili birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem bu aşamada doğru olmaz. Nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır" dedi.