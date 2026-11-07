Emekliye zamda yaş ve prim formülü

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemede yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını belirterek artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının gündemde olduğunu açıkladı. Şimşek, nihai çalışmanın aralık ayında tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
YAŞ VE PRİM GÜNÜ
Artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının daha adaletli olacağını düşündüklerini ifade eden Şimşek, seyyanen artış yapılması durumunda da bu kriterlerin dikkate alınacağını kaydetti. Henüz netleşmiş bir rakam bulunmadığını belirten Bakan, çalışmanın birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiğini, nihai düzenlemenin büyük ihtimalle aralık ayında şekilleneceğini söyledi. Şimşek net bir rakam paylaşmayarak, "Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, ilgili birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem bu aşamada doğru olmaz. Nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır" dedi.
Emeklilerin yük olarak görüldüğü yönündeki eleştirilere de yanıt veren Şimşek, emekli aylığının bir lütuf değil, yıllarca çalışıp prim ödeyerek kazanılmış bir hak olduğunu vurguladı. Sabit gelirlilerin en büyük düşmanının enflasyon olduğunu belirten Şimşek, kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasının alım gücünü korumada temel hedef olduğunu dile getirdi. Şimşek, "1-16 Eylül tarihlerinde 440 kişinin 401 milyar lira çekip çekmediğine" ilişkin soruya, "MKK verileri üzerinden MASAK tarafından yapılan hesaplamalara göre söz konusu 401 milyar liranın 306 milyar lirası fonların kendi aralarında ve grup şirketleriyle yaptıkları işlemlerden kaynaklanıyor. 401 milyarın 4'te 3'ü yatırımcı çıkışı değil, fon içi hareketler" yanıtını verdi. Fonların bütün işlemlerinin incelendiğine işaret eden Şimşek, "Doğumundan ölümüne kadar, kapalı ikenden tutun tasfiye kararı verilene ve tasfiye bitene kadar. Bütün işlemler kayıt altında" diye konuştu. Şimşek, "5 Kasım itibarıyla 45 kişiden 21,3 milyar lira TMSF'ye yatırıldı. Bunun 10,7 milyar lirası tasfiyeci bankalara verildi. Dolayısıyla TMSF'de tasfiye sürecine aktarılacak 10,6 milyar lira kaldı. Şu ana kadar kamunun, hazinenin bir kuruşu tasfiyede kullanılmadı" dedi.
ESNAFA EK DESTEK
Komisyonda kabul edilen önergeyle esnaf ve sanatkarların uygun koşullu finansmana erişimi için Hazine bütçesine 33 milyar lira ilave ödenek ayrıldı. Böylece Hazine destekli sübvansiyonlu kredi hacminin 92 milyar liradan 125 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor. Destekten yaklaşık 2 milyon 200 bin esnaf ve sanatkarın yararlanması öngörülüyor. Şimşek, 2027 yılı vergi politikalarına ilişkin de açıklama yaptı. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin (KDV) genel oranlarında 2027 yılında herhangi bir artışın hükümetin gündeminde bulunmadığını söyledi.