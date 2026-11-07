‘Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimiz’

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gıda ürünlerinin ambalajında veya satışında belirtilen özelliklerden farklı şekilde tüketiciye sunulmasının kabul edilemeyeceğini belirten Yumaklı, taklit ve tağşiş yapanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü söyledi. Yumaklı, "Biz gereğini yapıyoruz, sonra ifşa ediyoruz. Cezasını kesiyor, ürününü piyasadan çektiriyoruz. En büyük ceza da ifşa edilmek. Kim olduğuna bakmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Herkes vadettiği ürünü üretip tüketiciye sunmak zorunda. Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

HAL YASASI GÜNDEMDE

Hal yasasına ilişkin de konuşan Yumaklı, "Üretici birliklerinin ve kooperatiflerinin hallerde, pazarlarda daha fazla yer alması, hatta üretici birliklerinin hallerin dışında ürün satış noktaları oluşturabilmesi gibi konular görüşüldü. Şu anda AK Parti grubunda en son çalışmalarını tamamladılar. Sanıyorum komisyona gelecek. Daha farklı konular da var. Örneğin büyük satış noktalarının belli bir miktara kadar direkt üreticiden alabilmesini sağlayan bir sistem. Aradaki aracıları kaldıracak, daha hızlı, sözleşmeli üretimi teşvik edecek uygulamalar onun içerisinde yer almış olacak. Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirsiniz o aradaki maliyetleri azaltmış olacaksınız" dedi.