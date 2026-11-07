Gram altında 7 bin TL sürprizi! İslam Memiş’ten dikkat çeken altın tahmini

Piyasa Analisti İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklamada küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve yatırım araçlarının geleceğine ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Amerika'daki seçimlerin piyasalara etkisinden petrol fiyatlarındaki düşüşe, altın ve gümüşteki toparlanmadan döviz piyasasındaki beklentilere kadar birçok konuya değinen Memiş, yatırımcılar için önemli değerlendirmelerde bulundu.
PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ PİYASALARA YANSIDI
Geride kalan haftanın piyasalar açısından oldukça hareketli geçtiğini belirten İslam Memiş, Amerika'daki seçimlerin küresel piyasalarda belirleyici olduğunu söyledi.
Petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiğine dikkat çeken Memiş, seçim sonuçlarının ardından piyasalarda savaş fiyatlaması yerine barış beklentisinin öne çıktığını ifade etti.
Petrolün geçen hafta 120 dolar seviyesinde bulunduğunu, ardından 96 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, 100 dolar seviyesinin altına inilmesiyle küresel piyasalarda iyimser bir havanın oluştuğunu dile getirdi.
ALTIN VE GÜMÜŞTE TOPARLANMA YAŞANDI
Altın ve gümüş piyasalarında da toparlanma görüldüğünü belirten İslam Memiş, ons altının geçen hafta 3.875 dolar seviyesinde olduğunu, uluslararası piyasalarda 4.071 dolara yükseldiğini ve 4.160 dolar seviyesini test ettiğini söyledi.
Gram altının 6.542 lira seviyesini gördüğünü belirten Memiş, haftanın 6.600 lira seviyesinden tamamlandığını ifade etti. Altın fiyatlarında yaklaşık 190 liralık yükseliş yaşandığına dikkat çekti.
Gümüş piyasasında da önceki dönemde sert düşüşler yaşandığını hatırlatan Memiş, bu haftanın 52 dolar seviyesinden tamamlandığını ve gümüşte de toparlanma görüldüğünü kaydetti.
BORSALARDAKİ SATIŞLARIN NEDENİNİ AÇIKLADI
Küresel borsalarda ve özellikle teknoloji şirketlerinde sert satışların yaşandığını belirten Memiş, bu hareketlerde siyasi gelişmelerin ve Trump'ın sermaye sahiplerine yönelik mesajlarının etkili olduğunu söyledi.
Trump'ın piyasalara "Sermaye benim yanımda" mesajı verdiğini ifade eden Memiş, Demokratların seçimleri kazanmasının ardından korku ve paniğin etkisiyle satışların görüldüğünü belirtti.
Buna karşın piyasalarda iyimserliğin yeniden ön plana çıktığını dile getiren Memiş, oluşan havayı "Trump gitti, manipülasyon bitti" sözleriyle değerlendirdi.
Ancak yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, piyasalarda temkinli iyimserliğin önemini koruduğunu söyledi.
İSLAM MEMİŞ'TEN TRUMP VE İRAN AÇIKLAMASI
Trump'ın açıklamalarının piyasalardaki belirsizliği artırdığına dikkat çeken Memiş, İran konusunda gelen mesajlara işaret etti.
Trump'ın son açıklamasında "İran'ı yok etmek zorunda kalabilirim" dediğini hatırlatan Memiş, bir gün sonra ise "Anlaşma yakın" mesajının geldiğini belirtti.
Bu açıklamaların küresel piyasalarda ciddi bir belirsizlik oluşturduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların siyasi gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.
FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARIN GÜNDEMİNDE
Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin de piyasalar açısından önemli olduğunu belirten İslam Memiş, 65 bin olarak beklenen verinin 165 bin seviyesinde açıklandığını söyledi.
Söz konusu verinin beklentilerin üzerinde geldiğine dikkat çeken Memiş, gözlerin ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayındaki faiz kararına çevrildiğini ifade etti.
Memiş, Fed'in faiz artırıp artırmayacağına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü belirterek, piyasalardaki mevcut beklentinin yüzde 70 oranında faiz artırımı yönünde olduğunu aktardı. Ancak Fed'in faiz artırımını pas geçme ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.
ONS ALTINDA 4.400 DOLAR BEKLENTİSİ
Altın fiyatlarının kısa ve orta vadeli seyrine ilişkin beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, ons altında 3.800-4.000 dolar bandının geride kaldığını belirtti.
Kısa vadede ons altının 4.000-4.200 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini ifade eden Memiş, sonraki yükseliş hareketinde 4.200-4.400 dolar bandının takip edileceğini söyledi.
Gram altın tarafında ise kısa vadede 6.500-7.000 lira aralığına dikkat çeken Memiş, orta ve uzun vadeli beklentilerinin yükseliş yönünde olduğunu vurguladı.
GRAM ALTINDA 7.500 LİRA HEDEFİ
Altın fiyatlarının orta ve uzun vadeli seyrinde siyasi gelişmelerin belirleyici olacağını ifade eden Memiş, Demokratların seçimleri kazanması, Trump'ın dış politikada yumuşama sinyalleri vermesi ve petrol fiyatlarının 100 doların altında kalıcı olması durumunda piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini söyledi.
Savaş nedeniyle finansal piyasalarda manipülatif hareketlerin yaşandığını belirten Memiş, altın ve gümüşün mevcut değerlerinin altında kaldığını düşündüğünü ifade etti.
Ons altında 4.000-4.200 dolar aralığında bir süre yatay hareket beklediğini belirten Memiş, sonraki aşamada 4.200-4.400 dolar bandının gündeme gelebileceğini söyledi.
Gram altın için ise 7.000-7.500 lira aralığını işaret eden Memiş, yakın dönemde bu seviyelerin takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.
İSLAM MEMİŞ'TEN 2026 YILI İÇİN YATIRIMCI UYARISI
Diğer yatırım araçlarının performansını da değerlendiren İslam Memiş, savaşın başlamasından sonra finansal ve para piyasalarında yatırımcıların kazanç elde etmekte zorlandığını söyledi.
Ocak ayından itibaren yatırımcılara aynı mesajı verdiklerini belirten Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"2026 yılı para kazanma yılı değil. Yani paradan para kazanma dönemi bitmişti. Artık bir manipülasyon piyasası var. Varlıklarınızı çeşitlendirin."
Kripto para, altın, gümüş, borsa ve döviz piyasalarındaki hareketlere dikkat çeken Memiş, yatırım araçlarının genelinde belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.
Piyasaların manipülatif hareketlere açık olduğunu belirten Memiş, dijital paralara geçiş sürecinin de bu dönemde hızlandığını söyledi.
DOLAR 52 LİRAYA YÜKSELECEK Mİ?
Döviz piyasasına ilişkin beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, dolar kurunun 50 lira seviyesine yerleştiğini belirtti.
Yıl sonuna ilişkin tahminini açıklayan Memiş, doların yılı 52 lira seviyesinde tamamlayabileceğini söyledi.
Euro/dolar paritesinin ise doların güçlenmesi nedeniyle baskı altında kaldığını ifade eden Memiş, paritenin 1,1140 seviyesinde bulunduğunu belirtti.
Memiş, Euro/dolar paritesinde 1,1140-1,1340 bandının takip edilmesi gerektiğini söyledi.
EURO'DAKİ YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLABİLİR
Döviz piyasasında belirgin bir hareketlilik yaşanmadığını ve Euro'nun son haftalarda baskı altında kaldığını belirten Memiş, Avrupa ekonomisine ilişkin risklere de dikkat çekti.
Orta ve uzun vadede Avrupa'da ciddi sorunların yaşanabileceğini ifade eden Memiş, Euro tarafındaki yükselişlerin teknik açıdan bir çıkış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Genel piyasa görünümünü değerlendiren İslam Memiş, özellikle altın ve gümüşün bu yıl oldukça düşük seviyelerde kaldığını düşündüğünü belirterek açıklamalarını tamamladı.