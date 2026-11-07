Gram altında 7 bin TL sürprizi! İslam Memiş’ten dikkat çeken altın tahmini

ONS ALTINDA 4.400 DOLAR BEKLENTİSİ Altın fiyatlarının kısa ve orta vadeli seyrine ilişkin beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, ons altında 3.800-4.000 dolar bandının geride kaldığını belirtti. Kısa vadede ons altının 4.000-4.200 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini ifade eden Memiş, sonraki yükseliş hareketinde 4.200-4.400 dolar bandının takip edileceğini söyledi. Gram altın tarafında ise kısa vadede 6.500-7.000 lira aralığına dikkat çeken Memiş, orta ve uzun vadeli beklentilerinin yükseliş yönünde olduğunu vurguladı.

GRAM ALTINDA 7.500 LİRA HEDEFİ Altın fiyatlarının orta ve uzun vadeli seyrinde siyasi gelişmelerin belirleyici olacağını ifade eden Memiş, Demokratların seçimleri kazanması, Trump'ın dış politikada yumuşama sinyalleri vermesi ve petrol fiyatlarının 100 doların altında kalıcı olması durumunda piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini söyledi. Savaş nedeniyle finansal piyasalarda manipülatif hareketlerin yaşandığını belirten Memiş, altın ve gümüşün mevcut değerlerinin altında kaldığını düşündüğünü ifade etti. Ons altında 4.000-4.200 dolar aralığında bir süre yatay hareket beklediğini belirten Memiş, sonraki aşamada 4.200-4.400 dolar bandının gündeme gelebileceğini söyledi. Gram altın için ise 7.000-7.500 lira aralığını işaret eden Memiş, yakın dönemde bu seviyelerin takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.