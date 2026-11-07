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Kadınların ihracata katkısı 62 milyar dolar

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kadınların ihracata katkısı 62 milyar dolar

TICARET Bakanı Ömer Bolat, ihracatçı firmalarda kadın istihdamının yüzde 30'a ulaştığını belirterek kadın çalışanların toplam mal ihracatının dörtte birini gerçekleştirdiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın çalışanların Türkiye'nin ihracatına 62,3 milyar dolarlık katkı sağladığını açıkladı. KAGİDER tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Dış Ticaret Vizyonu" toplantısında konuşan Bolat, kadınların yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatına katkısının 22,2 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

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