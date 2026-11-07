  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi MOTORİNE İNDİRİM GELDİ! AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM CUMARTESİ SON DURUM

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ! AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM CUMARTESİ SON DURUM

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim sürücülerin yüzünü güldürdü. Motorinin litre fiyatında yapılan indirim, gece yarısı itibarıyla pompaya yansıyarak tabelalara uygulandı. Gelecek yeni açıklamalar ve ham petrol piyasasındaki dalgalanmalarla birlikte fiyat hareketliliği yakından takip ediliyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.

Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Motorine ise gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 lira indirim geldi.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorin İstanbul'da 95,09 liraya,


Ankara'da 96,16 liraya, İzmir'de 96,47 liraya, doğu illerinde ise 97,89 liraya geriledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA