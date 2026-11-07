Oruç Reis Pakistan yolunda

TÜRKIYE, enerji arama faaliyetlerini yurt dışına taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Pakistan açıklarına doğru yola çıktığını açıkladı. TPAO'nun Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, yeni ülkelerde de faaliyet göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Uluslararası petrol şirketleriyle ortaklıklar ve satın almalar yoluyla TPAO'nun faaliyet alanını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Somali açıklarında sondaj çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, "Oruç Reis sismik gemimiz şu anda Pakistan açıklarına doğru yolda" dedi. Bayraktar, Suriye, Irak ve Lübnan'ın deniz sahalarında da gelecekte faaliyet yürütülebileceğini dile getirdi.