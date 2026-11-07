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Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı: Sığır eti fiyatlarında yeni düzenleme! Sıcak karkas ağırlığı esas alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sığır eti fiyatlarında yeni düzenleme! Sıcak karkas ağırlığı esas alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığının sığır karkasının sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı esas alınarak belirlenecek. Yönetmelik kapsamındaki işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredildi.

AA

Giriş Tarihi:

Resmi Gazete’de yayımlandı: Sığır eti fiyatlarında yeni düzenleme! Sıcak karkas ağırlığı esas alınacak

Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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