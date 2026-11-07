Türk somonu ihracatta zirvede

TÜRK somonu, ihracattaki yükselişini sürdürüyor. Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 54 artıran sektör, 95 milyon 71 bin dolarlık dış satıma ulaştı. Böylece levrek ve çipurayı geride bırakan Türk somonu, ekim ayının en çok ihraç edilen balık türü oldu. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, su ürünleri sektörünün ekim ayında gerçekleştirdiği 275 milyon 650 bin dolarlık ihracatın yüzde 35'ini Türk somonu oluşturdu. Somonun en büyük ihraç pazarları Rusya, Belarus ve Vietnam olarak sıralandı.

YÜZDE 20 ARTTI

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2 milyar 140 milyon dolara yükseldi. İhracatta 666 milyon dolarla levrek ilk sıradaki yerini korurken, 526 milyon dolarlık Türk somonu ikinci, 509 milyon dolarlık çipura üçüncü sırada yer aldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türk somonu ihracatının 10 ayda yüzde 22 artışla 526,2 milyon dolara ulaştığını belirtti. Demir, yıl sonu için belirlenen 650 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Türk somonu ihracatında dondurulmuş ürünler 353,3 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, taze soğutulmuş ürünlerin ihracatı 154,3 milyon dolar oldu. Sektör, yılın son iki ayında gerçekleştireceği ihracatla toplam su ürünleri dış satımını 2,5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.