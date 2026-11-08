HKÜ’de Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından, "Teknolojiyle Güçlenen, İnsanla Anlam Kazanan Bakım" temasıyla düzenlenen III. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi (INCARE 2026), HKÜ akademisyenlerinin ve çeşitli ülkelerden gelen davetli araştırmacıların, sağlık profesyonellerinin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Yiğiter, bilimsel kongrelerde sürekliliğin önemine dikkat çekti.