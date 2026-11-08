Kamu ve oda binaları turizme kazandırılmalı

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Vekili D. Bülent Tercan, kentin turizmde hak ettiği payı alabilmesi için radikal ve vizyoner bir kentsel dönüşüm hamlesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Mustafa Karabağlı'nın Pasaport'taki Business Center binasına yönelik yaklaşımını doğru ve olumlu bularak desteklediğini açıklayan Tercan, 1. Kordon ve Konak merkezde bulunan kamu ve oda binalarının öncelikle turizm odaklı düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

'4 YILDIZLI OTEL OLMALI'

EBSO binasının konum itibarıyla baştan beri yanlış projelendirildiğini savunan D. Bülent Tercan, şu ifadeleri kullandı: "Bu bina, İzmir'in en vizyoner projelerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecinde bulunan Tarihi Liman Kenti Kemeraltı'nın sınırları içerisinde ve bu bölgeye yürüme mesafesinde yer almaktadır. EBSO aynı zamanda İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) yönetim kurulu üyesidir ve İZKA toplantılarının en önemli gündem maddelerinden biri Kemeraltı'nın UNESCO sürecidir. Bu bilinç ve farkındalıkla, Kemeraltı'nın UNESCO adaylığına doğrudan destek olmak amacıyla Pasaport'taki EBSO binasının yerine otoparkı mevcut 4 yıldızlı bir otel yapılmalıydı. Bu bölgede yükselecek oteller, Kemeraltı'nı doğrudan besleyecek hayati bir öneme sahiptir."

'EKONOMİYE GÜÇ KATMALI'

İZMİR'İN turizmde geri kalmışlığının İZKA raporlarıyla da sabit olduğunu ve bu konunun ajans toplantılarında defalarca masaya yatırıldığını hatırlatan Tercan, kentin ivedilikle yeni otellere ve yatak kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Merkezdeki dönüşümün ekonomik getirisini vurgulayan Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Karabağlı'nın da ifade ettiği gibi, bu eşsiz körfez manzarasını yabancı turistler seyretmeli ki onları şehrimize aşık edebilelim, tekrar tekrar gelmelerini sağlayabilelim. Başta Pasaport'taki EBSO binası olmak üzere, 1. Kordon'daki kamu binaları mutlaka öncelikle turizme odaklı olarak yeniden değerlendirilmelidir. Bu güzelim körfez manzarasını turist yaşamalı ki bu durum kent ekonomisine katma değer olarak dönsün."

OTOPARKLI OTEL ŞARTI

KEMERALTI'NIN UNESCO Dünya Mirası listesine dahil olmasının İzmir esnafına yeni ve devasa kapılar açacağını belirten İZTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ETİK Başkan Vekili D. Bülent Tercan, yerel yönetimlere ve planlamacılara şu çağrıda bulundu: "İzmir'i turizmde geri kalmışlıktan kurtarmak için özellikle Konak'ta, merkezde yer alan kamu ve oda binaları mümkünse otel formuna dönüştürülmelidir. UNESCO Tarihi Liman Kenti sınırları içerisinde kalan tüm kamu binalarının dönüşümünde mutlaka otopark şartı aranmalı ve buralar otel haline getirilmelidir. Ancak bu sayede merkezdeki turist artışını sağlayabilir ve yerel esnafımızı kalkındırabiliriz."