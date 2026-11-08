Manavgat susamının hasat takvimi uzadı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde coğrafi işaret tescilli susamın hasadı, yağışların erken başlaması nedeniyle kasıma sarktı. İlçede nisan ve mayısta ekilen susamın hasadı, normal şartlarda ağustos sonunda başlayıp eylül sonunda tamamlanıyor. Ancak geçen yıl yağışların fazla olması, bu yıl da yağmurların erken başlaması nedeniyle hasat takvimi uzadı. Üretici Mustafa Fettahoğlu, "Yağmurlar bizi memnun etti ama susam hasadını da geciktirdi, yani ağustos sonu hasatları biraz ileriye kaydı. Ürüne zararı olmayabilir ama risk yaratıyor" dedi.