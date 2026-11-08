Nine yadigarına dünya markası

İZMİR Seferihisar'da yaşayan 32 yaşındaki Çise Ulus, pandemi döneminde kurumsal kariyerini bırakarak babaannesinden miras kalan mandalina bahçesine yöneldi.

Altı yılda doğal üretimle geliştirdiği bahçesini markalaştıran Ulus, mandalinadan cips, un ve çikolatalı atıştırmalıklar üreterek ulusal ve uluslararası pazara açıldı. İstanbul'daki kurumsal kariyerini pandemi döneminde geride bırakan yönetim bilişim sistemleri mezunu Çise Ulus, babaannesinden yadigar mandalina bahçesini katma değerli üretimle büyüttü. Mandalinayı yalnızca taze olarak satmak yerine farklı ürünlere dönüştüren Ulus, meyveden cips ve çikolatalı atıştırmalıklar, kabuğundan ise mandalina unu üretiyor. Bahçede sıfır atık anlayışıyla çalıştıklarını belirten Ulus,

kaz ve tavuklarla yabani otları kontrol altında tuttuklarını, hayvan gübresiyle de toprağı beslediklerini söyledi.Kurumsal kariyerini bırakırken hedefinin Seferihisar mandalinasını uluslararası pazarlarda tanıtmak olduğunu belirten Ulus, bu hedefe ulaştığını ifade etti. Genç çiftçilere ve kadın üreticilere marka oluşturma ve dijital pazarlama konusunda destek verdiğini anlatan Ulus, hayalinin bölgedeki her bahçenin kendi markasına kavuşması olduğunu dile getirdi. Ulus, temiz gıda üretimi, sıfır atık ve sosyal katkı alanlarındaki çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından verilen "Gıda Kahramanı" ödülüne de layık görüldü.