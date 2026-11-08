Nüfusun 2,5 katı yolcu taşındı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, ocak-ekim döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında 216 milyon 803 bin 230 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiği yüzde 2,5 artarken, ulaşılan rakam Türkiye nüfusunun 2,5 katını aştı. İlk 10 ayda iç hatlarda 90,7 milyon, dış hatlarda 125,9 milyon yolcu seyahat etti. Aynı dönemde toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 2 milyon 79 bine, taşınan yük miktarı ise 4,5 milyon tona ulaştı. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 10 ayda toplam 56 milyon 636 bin yolcuya hizmet verildi. ANTALYA Havalimanı 34 milyon 837 bin yolcuyla ilk sırada yer alırken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11 milyon 477 bin, Muğla- Dalaman 5 milyon 184 bin, Milas-Bodrum 4 milyon 315 bin ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı 822 bin yolcu ağırladı. İstanbul Havalimanı'nda aynı dönemde yaklaşık 72 milyon, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 42,6 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. Ekim ayında ise Türkiye genelindeki havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte 23,6 milyon yolcuya hizmet verildi.