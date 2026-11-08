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Ticaret Bakanlığı projesine DTÖ’den eşitlik ödülü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ticaret Bakanlığı projesine DTÖ’den eşitlik ödülü

TİCARET Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kadınların İhracattaki Rolü ve Katkısının Analizi" başlıklı çalışma, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından "Ticarette Kadın-Erkek Eşitliği Uluslararası Ödülü"ne layık görüldü. Ödüle layık görülen çalışmada kadınların yalnızca ihracatçı firmalardaki personel olarak değil, aynı zamanda yönetici ve sermaye sahibi olarak üstlendikleri roller de analiz edilerek ihracata sağladıkları katkı ölçülüyor. Elde edilen bulgular, sektör, teknoloji yoğunluğu ve iller bazında ayrıntılı olarak ortaya konuluyor.

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