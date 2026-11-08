Türkiye enerjide dönüşüm yaşayacak

DEVASA YATIRIMLAR AP, Türkiye'nin planladığı dev yatırımları öne çıkardı. Önümüzdeki 14 yıllık süreçte kamu ve özel sektör iş birliğiyle toplamda 500 milyar dolarlık bir finansman hacminin harekete geçirilmesi öngörülüyor. Bu bütçenin 210 milyar doları TEİAŞ , EÜAŞ, BOTAŞ gibi büyük kamu şirketlerinin dönüşümü için kullanılacak. Bahsi geçen enerji KİT'lerinin (kamu iktisadi teşebbüsleri), kamu çoğunluğu korunarak finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla halka arz edilmesi planlanıyor.Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye ilişkin planlamasını da vurgulayan AP, Türkiye'nin elektrik üretiminde güneş ve rüzgârın toplam payının yaklaşık yüzde 23'e ulaştığını belirtti. 2040 yılına gelindiğinde Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün 281 bin megavata çıkarılması ve kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerjinin payının %77'ye ulaştırılması hedefleniyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yeni enerji mimarisinin merkezinde "elektrifikasyon" yer alıyor. 2040 yılına kadar elektrikleşme oranının %36'ya çıkarılması planlanıyor. Ulaştırma sektöründeki elektrikleşme payının %1'den %20'nin üzerine çıkarılması amaçlanıyor. Bugün 500 bin civarında olan elektrikli araç sayısının 2040'ta 20 milyona ulaşacağı öngörülürken, bu araçlar için 28 milyar dolarlık yatırımlarla en az 1.5 milyon şarj noktası kurulması planlanıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanına küçük modüler reaktörler (SMR) de eklenerek nükleer kapasite 10 bin megavata yükseltilecek. Böylece elektrik ihtiyacının %11'i nükleerden karşılanarak milyarlarca metreküplük gaz ithalatının önüne geçilecek ve karbon emisyonları %40 oranında azaltılacak. Konya'daki Kalyon Karapınar YEKA-1 Güneş Enerjisi Santrali, 3 milyondan fazla panelle yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılıyor. 2023'ten beri faaliyette olan tesis, Türkiye'nin yılda yaklaşık 1,75 milyon ton karbon emisyonunu önlüyor.