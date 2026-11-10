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Haberler Ekonomi BENZİNE İNDİRİM VAR MI? 10 KASIM SALI POMPA FİYATLARI SON DURUM

BENZİNE İNDİRİM VAR MI? 10 KASIM SALI POMPA FİYATLARI SON DURUM

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri 'Benzin ve motorine zam veya indirim geldi mi?' sorusuna yanıt ararken, 10 Kasım 2026 itibarıyla il il güncel rakamlar belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatlarında son durum...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 74.60 TL
Motorin: 95.20 TL
LPG: 50.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 74.40 TL
Motorin: 95.00 TL
LPG: 50.10 TL

Ankara:

Benzin: 75.60 TL
Motorin: 96.30 TL
LPG: 50.79 TL

İzmir:

Benzin: 75.80 TL
Motorin 96.60 TL
LPG: 50.70 TL

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