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Haberler Ekonomi 2027’de 5 bin 100 parti ürün denetlenecek

2027’de 5 bin 100 parti ürün denetlenecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

2027’de 5 bin 100 parti ürün denetlenecek

TÜRKİYE'DE tüketicilerin sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla gelecek yıl 5 bin 100 parti ürünün denetlenmesi öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı'nın 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de tüketicilere yönelik ürünlerin güvenli olup olmadığının tespiti amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam ediliyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. eğitim çalışmaları yapılması hedefleniyor. Bu sayının gelecek yıl 5 bin 100'e, 2028'de 5 bin 250'ye yükseltilmesi planlanıyor.

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