50 bin TL iddiası paniğe neden oldu! Herkes kayıt yaptırmaya koştu: 2027 öncesi yoğunluk başladı...

Direksiyon başına geçmek isteyenleri yakından ilgilendiren gelişme, yeni yıl yaklaşırken gündemin üst sıralarına taşındı. Son dönemde artan maliyetler ve 2027 yılı için konuşulan yeni fiyat beklentileri, ehliyet almayı planlayanların hesaplarını değiştirdi. Özellikle yıl sonuna kadar mevcut ücretlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, kararlarını erkene çekmeye başladı. Peki, ehliyet almak 2027 yılında ne kadara mal olacak?
2027'DE EHLİYET MALİYETİ 55 BİN TL'Yİ BULABİLİR
2026 yılında B sınıfı ehliyet sahibi olmanın toplam maliyeti, şehir ve ücret tarifelerine göre yaklaşık 30-35 bin TL arasında değişiyor. 2027 yılında ise sürücü belgesi almanın toplam faturasının 50-55 bin TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.
Bu hesaplamaya göre ehliyet maliyetinde yaklaşık yüzde 55-60 oranında artış gündeme gelebilir. Böyle bir yükseliş gerçekleşirse sürücü belgesi almak isteyenlerin cebinden mevcut döneme kıyasla yaklaşık 20 bin TL daha fazla para çıkacak.
YENİ YIL ÖNCESİ BAŞVURULARDA DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK
50 bin TL'yi aşabileceği konuşulan maliyet, ehliyet almak isteyenleri şimdiden harekete geçirdi. Özellikle büyükşehirlerde başvuruların arttığı, bazı eğitim kurumlarında kontenjanların tamamen dolduğu belirtiliyor.
Ankara'da bazı kurslarda doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı aktarılırken, vatandaşların zamlı tarifeler yürürlüğe girmeden kayıt yaptırmak istediği ifade ediliyor. Sektör temsilcileri de son haftalarda fiyat araştırması yapan ve kayıt için başvuranların sayısında belirgin artış yaşandığına dikkat çekiyor.
EHLİYET ALMANIN MALİYETİ SADECE BUNUNLA SINIRLI DEĞİL!
Sürücü belgesi almak isteyenlerin karşısına yalnızca eğitim ücreti çıkmıyor. Teorik e-sınav ve direksiyon sınavı ücretlerinin yanı sıra ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı da toplam maliyete ekleniyor.
2027 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda devlet tarafından alınan harç ve belge bedellerinde de artış bekleniyor. Sınav ücretlerindeki olası değişikliklerle birlikte ehliyet sahibi olmanın toplam maliyetinin daha da yükselmesi gündeme geliyor.
DİREKSİYON SINAVLARINDA YENİ SİSTEM BEKLENTİSİ DE ETKİLİ OLDU
Ehliyet almak isteyenlerin kararını etkileyen bir diğer konu ise direksiyon sınavlarında gündeme gelen değişiklik beklentisi. Ezbere dayalı sabit parkur uygulaması yerine adayların gerçek trafik koşullarındaki sürüş becerilerinin daha fazla ölçülmesinin gündeme gelmesi, sınavların zorlaşabileceği yönündeki beklentileri artırdı.
Bu nedenle bazı adaylar hem olası fiyat artışlarından hem de sınav sisteminde yaşanabilecek değişikliklerden etkilenmemek için işlemlerini yıl sonundan önce tamamlamak istiyor.
EHLİYET ALMAK İÇİN KREDİ ÇEKENLER BİLE VAR
Artan maliyetler, ehliyet sahibi olmayı özellikle gençler ve aileleri açısından daha büyük bir bütçe meselesine dönüştürdü. Bazı adayların ödemelerini kredi kartına taksitlendirdiği, bazılarının ise ihtiyaç kredisi seçeneklerine yöneldiği belirtiliyor.
Sektör temsilcileri, vatandaşların artık yalnızca fiyat sormakla kalmadığını, ödeme kolaylıklarını da araştırdığını ifade ediyor. Yeni yıl yaklaşırken ehliyet maliyetlerine ilişkin beklentilerin başvurular üzerindeki etkisinin önümüzdeki haftalarda da gündemde kalması bekleniyor.