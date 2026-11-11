50 bin TL iddiası paniğe neden oldu! Herkes kayıt yaptırmaya koştu: 2027 öncesi yoğunluk başladı...

EHLİYET ALMANIN MALİYETİ SADECE BUNUNLA SINIRLI DEĞİL! Sürücü belgesi almak isteyenlerin karşısına yalnızca eğitim ücreti çıkmıyor. Teorik e-sınav ve direksiyon sınavı ücretlerinin yanı sıra ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı da toplam maliyete ekleniyor. 2027 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda devlet tarafından alınan harç ve belge bedellerinde de artış bekleniyor. Sınav ücretlerindeki olası değişikliklerle birlikte ehliyet sahibi olmanın toplam maliyetinin daha da yükselmesi gündeme geliyor.

DİREKSİYON SINAVLARINDA YENİ SİSTEM BEKLENTİSİ DE ETKİLİ OLDU Ehliyet almak isteyenlerin kararını etkileyen bir diğer konu ise direksiyon sınavlarında gündeme gelen değişiklik beklentisi. Ezbere dayalı sabit parkur uygulaması yerine adayların gerçek trafik koşullarındaki sürüş becerilerinin daha fazla ölçülmesinin gündeme gelmesi, sınavların zorlaşabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Bu nedenle bazı adaylar hem olası fiyat artışlarından hem de sınav sisteminde yaşanabilecek değişikliklerden etkilenmemek için işlemlerini yıl sonundan önce tamamlamak istiyor.