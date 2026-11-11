65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım desteği, çocuk yardımı ne kadar olacak? 2027 sosyal yardım zammı belli oluyor!

Memur maaşlarına yapılacak zam ile 65 yaş aylığı , evde bakım desteği, engelli aylıkları da belli olacak. Sosyal yardımların bağlanma şartı ise asgari ücretin net üçte birine göre belirleniyor.

evletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 65 yaş aylığından engelli maaşına, evde bakım desteğinden çocuk yardımlarına kadar birçok alanda nakdi destek sağlanıyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de yaptığı açıklamada sosyal yardımlardan yararlanma şartlarını, mevcut ödeme tutarlarını ve 2027 yılına ilişkin beklentilerini anlattı. Karakaş, yüzde 30'luk artışa işaret ederek 65 yaş aylığından engelli maaşına kadar birçok destek için hesaplamaları paylaştı.

SOSYAL YARDIMLARDA GELİR SINIRI 12 BİN 167 TL OLABİLİR

Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, devletin belirli şartları karşılayan vatandaşlara çok sayıda nakdi destek sağladığını söyledi.

Karakaş, "Sosyal yardımların bir sadaka değil, bütün Türk vatandaşları için yasal bir hak olduğunu söyleyebiliriz. Devletimiz, muhtaç durumda olan vatandaşlarımız için belirli şartlar dahilinde çok sayıda nakdi destek yapmaktadır" ifadelerini kullandı.