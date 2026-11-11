65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım desteği, çocuk yardımı ne kadar olacak? 2027 sosyal yardım zammı belli oluyor!

evletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 65 yaş aylığından engelli maaşına, evde bakım desteğinden çocuk yardımlarına kadar birçok alanda nakdi destek sağlanıyor.
Memur maaşlarına yapılacak zam ile 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylıkları da belli olacak. Sosyal yardımların bağlanma şartı ise asgari ücretin net üçte birine göre belirleniyor.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de yaptığı açıklamada sosyal yardımlardan yararlanma şartlarını, mevcut ödeme tutarlarını ve 2027 yılına ilişkin beklentilerini anlattı. Karakaş, yüzde 30'luk artışa işaret ederek 65 yaş aylığından engelli maaşına kadar birçok destek için hesaplamaları paylaştı.
SOSYAL YARDIMLARDA GELİR SINIRI 12 BİN 167 TL OLABİLİR
Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, devletin belirli şartları karşılayan vatandaşlara çok sayıda nakdi destek sağladığını söyledi.
Karakaş, "Sosyal yardımların bir sadaka değil, bütün Türk vatandaşları için yasal bir hak olduğunu söyleyebiliriz. Devletimiz, muhtaç durumda olan vatandaşlarımız için belirli şartlar dahilinde çok sayıda nakdi destek yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
Sosyal yardımlardan yararlanabilmek için genel olarak kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinin altında olması gerektiğini belirten Karakaş, mevcut gelir sınırının 9.358,50 TL olduğunu hatırlattı.
Karakaş, "Bugün itibarıyla geliriniz 9 bin 358,50 TL'nin altında ise nakdi sosyal yardımlara hak kazanıyorsunuz" dedi.
2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaşan Karakaş, asgari ücretin en az yüzde 30 artırılacağını öngördüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Benim öngörüm, yıl başında asgari ücretin en az yüzde 30 oranında artacağı yönünde. Bu bağlamda yıl başından itibaren geliri 12 bin 167 TL ve altında olanlar sosyal yardımlara başvursun. Çünkü bunların da başvurma hakkı olacak, sosyal yardımları alma hakkı var."
MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE GÜNCELLENİYOR
Sosyal yardım ödemelerindeki artışların nasıl belirlendiğine de değinen Karakaş, bazı nakdi desteklerin memur maaş katsayısına göre güncellendiğini söyledi.
Karakaş, "Memurların maaşı ne kadar çok artarsa nakdi sosyal yardımların miktarı da artacak" diye konuştu. Karakaş memur maaşı katsayısının yüzde 8,5 olmasını beklediğini aktardı.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
İhtiyaç sahibi 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara verilen yaşlılık aylığına ilişkin bilgi veren Karakaş, mevcut ödemenin bağlanması için gelir şartı tutarının 9.358,50 TL olduğunu açıkladı.
Karakaş, "65 yaşında olan ve 65 yaşını aşan bütün Türk vatandaşları, muhtaç durumda ise bugün itibarıyla 7 bin 256 lira 71 tutarında aylık alabiliyor" ifadelerini kullandı.
Mevcut tutara yüzde 30 artış uygulanması halinde 65 yaş aylığı bağlanma şartı 12.167 TL'ye yükselmesi söz konusu olabilecek.
ENGELLİ AYLIĞI 11 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
Engelli vatandaşlara yönelik sosyal yardımların engellilik oranına göre farklılaştığını belirten Karakaş, sosyal güvencesi bulunmayan ve muhtaçlık şartını karşılayan vatandaşların yararlanabildiği destekleri anlattı.
Mevcut ödeme tutarları şöyle:
Yüzde 40-69 engellilik oranı: 5.793 TL
Yüzde 70 ve üzeri engellilik oranı: 8.690 TL
18 yaş altı engelli yakını aylığı: 5.793 TL
Mevcut ödemelere yüzde 30 artış uygulanması halinde engelli aylığının yüzde 40-69 grubunda 7.530,90 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engellilik oranında ise 11.297 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.
EVDE BAKIM YARDIMI 20 BİN TL'YE ULAŞACAK
Evde bakım yardımının diğer sosyal desteklerden farklı gelir şartlarına tabi olduğunu belirten Karakaş, bu yardımda net asgari ücretin üçte ikisinin esas alındığını söyledi.
Mevcut durumda kişi başına düşen gelirin 18.716 TL'nin altında olması gerektiğini belirten Karakaş, evde bakım yardımının 15.755 TL olduğunu açıkladı.
2027 yılı için gelir sınırına ilişkin tahminini de paylaşan Karakaş, "Yıl başından itibaren 24 bin 334 TL'nin altında geliri olanlar evde bakım için başvuruda bulunabilir" dedi.
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ İÇİN 11 BİN 38 TL DESTEK
Çocukların bakım ve eğitim ihtiyaçları için sağlanan sosyal yardımlara da değinen Karakaş, mevcut ödeme tutarının 11.038 TL olduğunu belirtti.
Tüberküloz gibi kronik hastalıkları bulunan ve muhtaçlık şartını karşılayan vatandaşlara ise 15.755 TL ödeme yapıldığını ifade etti.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN AYLIK DESTEK
Çocuk sayısına göre ailelere sağlanan doğum yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Karakaş, ödeme tutarlarını şöyle sıraladı:
"Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL veriliyor. İkinci çocuk için çocuk 5 yaşına gelinceye kadar her ay 1500 TL, üçüncü çocuk için ise yine 5 yaşına gelinceye kadar her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor. Bunlar da güncellenecek."
EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 4 BİN TL ÖDEME
Eşi vefat eden ve muhtaçlık şartını taşıyan kadınlara yönelik sosyal yardımları da açıklayan Karakaş, ödemelerin iki aylık dönemler halinde yapıldığını belirtti.
Karakaş, "Eşi ölmüş olan kadınlara, muhtaç durumda olmaları halinde her ay 2 bin TL olmak üzere iki ayda bir toplam 4 bin TL sosyal yardım yapılıyor" dedi.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR?
Enerji giderleri için sağlanan desteklerin tutarlarını da paylaşan Karakaş, elektrik yardımının 242,85 TL ile 485 TL arasında değiştiğini söyledi.
Doğal gaz desteğinin ise 1.500 TL ile 3.500 TL arasında olduğunu ifade etti.
İŞSİZLERİN GSS PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAYABİLİYOR
Herhangi bir işte çalışmayan ve genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşlara ilişkin de açıklama yapan Karakaş, mevcut GSS priminin aylık 1.981,80 TL olduğunu belirtti.
Karakaş, muhtaçlık şartını karşılayan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları halinde primlerinin devlet tarafından karşılanabildiğini söyledi.
"Hiçbir işi olmayan vatandaşlarımız için SGK her ay 1981,80 TL tutarında prim tahakkuk ettiriyor. Bu vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurduklarında, muhtaç durumda olmaları halinde devlet primlerinin tamamını üstleniyor."
EVLENECEK GENÇLERE 250 BİN TL FAİZSİZ KREDİ
Karakaş, evlilik hazırlığı yapan gençlere sağlanan faizsiz kredi desteğine de dikkat çekti. Devletin evlenecek gençlere 48 ay vadeli ve 250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunduğunu belirtti.
Kredinin geri ödenmesine ilişkin çocuk sahibi olma şartları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Evlendim, evlenme kredisini aldım, 250 bin TL'yi hiç ödemek istemiyorum diyenler iki çocuk yaptıkları takdirde devlet ana para dahil tamamını siliyor."
65 YAŞ EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Karakaş'ın tahminine göre memur katsayısı yüzde 8,5 zam olacak. Bu beklentiye göre sosyal yardımlarda oluşacak tablo şöyle:
Sosyal yardım kalemi
Mevcut tutar
%8,5 zamlı tahmini tutar
65 yaş aylığı
7.257,36 TL
7.874,24 TL
Yüzde 40-69 engelli aylığı
5.793,31 TL
6.285,74 TL
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı
8.689,97 TL
9.428,62 TL
18 yaş altı engelli yakını aylığı
5.793,31 TL
6.285,74 TL
Evde bakım yardımı
15.755,12 TL
17.094,31 TL
Kronik hastalık yardımı
15.755,12 TL
17.094,31 TL
SED ödemesi (ortalama)
11.038 TL
11.976,23 TL
Hafif silikozis aylığı
12.518 TL
13.581,03 TL
Orta silikozis aylığı
14.306,28 TL
15.522,31 TL
Ağır silikozis aylığı
15.941,29 TL
17.296,30 TL
Söz konusu rakamlar kesinleşmiş 2027 ödeme tutarları değil, mevcut yardımlara yüzde 8,5 artış uygulanarak yapılan varsayımsal hesaplamadır.
Yeni yılda uygulanacak kesin tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ocak ayında açıklanacak memur katsayı oranına göre belli olacak.