AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR! Benzin, motorin ve LPG kaç TL olacak? İzmir, İstanbul, Ankara... İşte güncel fiyatlar...

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıtta indirim beklentisini artırdı. Benzine 12 Kasım'da yaklaşık 3 lira, motorine ise 14 Kasım'da yaklaşık 4 lira indirim yapılması bekleniyor. 11 Kasım 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Kasım'da yayımladığı raporda Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini beklediğini açıkladı. Ancak Brent petrol, 11 Kasım sabahında vadeli işlemlerde 92 dolar seviyelerinde bulunuyor. EIA, 2026 yılı ortalamasını 97 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 86 dolar olarak tahmin ediyor.
EIA'ya göre Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin azalmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri, tanker taşımacılığındaki sorunlar ve düşük petrol stokları fiyatları yüksek tutabilir. Ekim ayında Brent spot petrolün ortalama fiyatı 124 dolara yükselirken, bölgedeki üretim kesintileri günlük 10,9 milyon varilden 2,5 milyon varile geriledi.
2027 yılına ilişkin tahminlerde ise fiyatların düşmesi bekleniyor. EIA, Orta Doğu'daki üretimin toparlanması ve küresel petrol stoklarının 2027'nin ilk yarısında günlük ortalama 3,5 milyon varil artmasıyla Brent petrolün ikinci çeyrekte 90 doların altına, son çeyrekte ise 77 dolara gerileyeceğini öngörüyor. Önceki raporda 74 dolar olan yıl sonu tahmini böylece 3 dolar yükseltildi.
11 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 74.60 TL
Motorinin litresi: 95.20 TL
LPG: 50.70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 74.40 TL
Motorinin litresi: 95 TL
LPG: 50.10 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 75.60 TL
Motorinin litresi: 96.30 TL
LPG: 50.79 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 75.80 TL
Motorinin litresi: 96.60 TL
LPG: 50.70 TL