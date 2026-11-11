Haberler Ekonomi AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR! Benzin, motorin ve LPG kaç TL olacak? İzmir, İstanbul, Ankara... İşte güncel fiyatlar... AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR! Benzin, motorin ve LPG kaç TL olacak? İzmir, İstanbul, Ankara... İşte güncel fiyatlar... Küresel piyasalardaki dalgalanma doğrudan tabelaya yansıdı. Benzin, motorin ve LPG'de son durum ne, indirim var mı? 11 Kasım güncel akaryakıt pompa fiyatlarının tüm detayları haberimizde... HABER MERKEZİ









Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıtta indirim beklentisini artırdı. Benzine 12 Kasım'da yaklaşık 3 lira, motorine ise 14 Kasım'da yaklaşık 4 lira indirim yapılması bekleniyor. 11 Kasım 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Kasım'da yayımladığı raporda Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini beklediğini açıkladı. Ancak Brent petrol, 11 Kasım sabahında vadeli işlemlerde 92 dolar seviyelerinde bulunuyor. EIA, 2026 yılı ortalamasını 97 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 86 dolar olarak tahmin ediyor. EIA'ya göre Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin azalmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri, tanker taşımacılığındaki sorunlar ve düşük petrol stokları fiyatları yüksek tutabilir. Ekim ayında Brent spot petrolün ortalama fiyatı 124 dolara yükselirken, bölgedeki üretim kesintileri günlük 10,9 milyon varilden 2,5 milyon varile geriledi.