Ehliyet ücretlerinde yeni tarife belirlendi

EHLİYET almak isteyenleri yeni yılda yüksek maliyet artışları bekliyor. Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, halen ortalama 30 bin TL olan B sınıfı ehliyet maliyetinin 2027'de 55 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Guda, yeni yıldaki fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen adaylar için 10 Kasım'da başlayacak kursların son fırsat olabileceğini belirtti.

Mevcut durumda B sınıfı ehliyet almanın toplam maliyetinin yaklaşık 30 bin TL olduğunu belirten Guda, sürücü kursu ücretinin ise 18 bin TL seviyesinde bulunduğunu söyledi. Yeni yılda harç ücretlerinde yüzde 35 civarında artış beklediklerini ifade eden Guda, bunun sınav ve kurs ücretlerine de yansıyacağını belirtti.