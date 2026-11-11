En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı için hesaplamalar belli oldu...

OCAK 2027 MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ DEĞİŞİYOR Ocak 2027'de memur maaşlarına yapılacak zam için yıl sonu enflasyon beklentileri de hesaplamalara dahil ediliyor. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve piyasa katılımcılarının enflasyon öngörüleri doğrultusunda farklı zam senaryoları gündeme geliyor. Yılın son iki ayına ait verilerin açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yansıtılacak artış oranı da kesinleşecek.

TCMB TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 6,67 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor. Hesaplamaya göre memurlar için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,59, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,67 olacak. Bu senaryoda en düşük memur maaşının 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya yükselmesi bekleniyor.