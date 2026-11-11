GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 11 KASIM | ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Küresel piyasalardan gelen ekonomik veriler, altın fiyatlarının seyrinde etkili olurken yatırımcılar da yeni günde yaşanan değişimleri yakından izliyor. Özellikle ABD'den gelen son enflasyon verilerinin ardından piyasalarda oluşan hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, 11 Kasım Çarşamba günü gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını, yarım altın ve tam altın güne hangi seviyeden başladı? İşte canlı altın fiyatlarında son durum...