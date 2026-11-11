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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 11 KASIM | ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisinin ardından yaşanan hareketlilik yatırımcıların takibinde. Ons altında yüzde 2'yi aşan düşüşün ardından gözler gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının yeni güne başladığı seviyelere çevrildi. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyre altın kaç TL? İşte 11 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Altın piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Küresel piyasalardan gelen ekonomik veriler, altın fiyatlarının seyrinde etkili olurken yatırımcılar da yeni günde yaşanan değişimleri yakından izliyor. Özellikle ABD'den gelen son enflasyon verilerinin ardından piyasalarda oluşan hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, 11 Kasım Çarşamba günü gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını, yarım altın ve tam altın güne hangi seviyeden başladı? İşte canlı altın fiyatlarında son durum...

Gram Altın Alış: 6.527,34₺

Gram Altın Satış: 6.528,31₺

Çeyrek Altın Alış: 10.486,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.725,77₺

Yarım Altın Alış: 20.906,46₺

Yarım Altın Satış: 21.451,53₺

Tam Altın Alış: 41.943,99₺

Tam Altın Satış: 42.771,86₺

Ata Altın Alış: 43.254,74₺

Ata Altın Satış: 44.346,28₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.977,02₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.982,81₺

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