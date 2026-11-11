SON DAKİKA: EMEKLİ PROMOSYONDA KASIM HAREKETİ! Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi ne kadar veriyor?

Emekliye kasım yağmuru! Bankaların maaş taşıyanlara sunduğu 35 bin TL'lik nakit promosyon rüzgarı, faizsiz kredi ve ek ödüllerle 90 bin TL'yi aştı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Listebaşı olan o banka ve kasım ayının en güncel rakamları haberimizde...
EMEKLİ PROMOSYONUNDA BANKALAR ARASINDAKİ REKABET ARTTI
Kasım ayında emekli maaş müşterilerini kazanmak isteyen bankalar, promosyon tutarlarını ve ek kampanyalarını öne çıkardı. Maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, maaş miktarlarına göre değişen nakit ödemelerden yararlanabiliyor.
Bazı bankalar promosyon ödemesini herhangi bir ek koşula bağlamadan sunarken, bazıları otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta poliçesi, mobil bankacılık işlemleri ve yeni emekli müşteri kazandırılması gibi şartlarla ilave ödül veriyor.
İŞTE BANKALARIN AÇIKLADIĞI KAMPANYALAR:
HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, emeklilere toplamda 30 bin TL'ye ulaşan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Maaş tutarına göre temel promosyon ödemeleri şöyle:
10.000 TL altı maaş: 8.300 TL
10.000-14.999 TL maaş: 13.300 TL
15.000-19.999 TL maaş: 16.600 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
İki otomatik fatura talimatına 1.400 TL, bankaya kazandırılan her yeni emekli müşteri için 1.075 TL ek ödül veriliyor. Yakınını getiren müşterilere toplamda en fazla 8.600 TL ek ödeme yapılabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli müşterilerine 25 bin TL'ye kadar promosyon ve bonus fırsatı sağlıyor.
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Bonus veya Paracard ile yapılacak harcamalara 6.000 TL, avans hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL ek ödül veriliyor.
ING
ING'nin emekli promosyon kampanyasında toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Koşulsuz nakit promosyon tutarları şöyle:
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Bunlara ek olarak kart harcamalarına 4.000 TL'ye kadar iade, Turuncu Hesap bakiyesine 1.000-3.500 TL, ihtiyaç kredisi kullanımına 1.000-3.500 TL, dört otomatik fatura talimatına 2.000-4.000 TL ve ING Mobil üzerinden yeni müşteri olmaya 2.000-3.000 TL ödül fırsatı bulunuyor.
AKBANK
Akbank'ın emekli promosyon kampanyasında toplam ödül miktarı 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Maaş aralıklarına göre ödenen nakit promosyonlar ise şöyle:
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
İŞ BANKASI
İş Bankası, emeklilere 25 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunuyor.
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
İlk iki otomatik fatura talimatına 2.000 TL, banka kartı ve kredi kartıyla belirli harcama koşullarının yerine getirilmesi durumunda altı ayda toplam 6.000 TL'ye kadar ödül sağlanıyor. Yeni kasko veya konut sigortası poliçesine de 1.000 TL MaxiPuan veriliyor.
DENİZBANK
DenizBank, temel promosyonun yanı sıra çeşitli bankacılık işlemlerine bağlı ek ödüllerle toplamda 30 bin TL'ye varan ödeme imkânı sağlıyor.
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 TL, iki otomatik fatura talimatına maaş dilimine göre 5.000-8.000 TL, aktif kredi kartı kullanımına ise 8.000 TL'ye kadar ek ödül sunuluyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk'ün promosyon kampanyasında 14 bin TL'ye varan ödeme imkânı bulunuyor.
10.000 TL altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Otomatik fatura talimatı verenlere 1.000 TL, kartla ilk 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara da 1.000 TL ek promosyon sunuluyor.
QNB
QNB, emekli maaş müşterilerine 20 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
10.000 TL altı: 8.500 TL
10.000-14.999 TL: 13.500 TL
15.000-19.999 TL: 16.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Ayrıca market ve eczane alışverişlerinde kullanılan kartlara yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, emeklilere 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sağlıyor. Maaş tutarına göre temel ödeme miktarları şu şekilde:
10.000 TL altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL ve sigorta ürünlerine 5.000 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca vadesiz hesap bakiyesine göre 1.000-6.000 TL arasında ilave avantaj sağlanıyor. Böylece toplam promosyon maaş dilimine göre 23 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, belirli kampanya koşullarını yerine getiren emeklilere 27 bin TL'ye kadar promosyon ve 5 bin TL'ye kadar ek ödül sağlıyor.
10.000 TL altı: 13.000 TL
10.000-14.999 TL: 18.500 TL
15.000-19.999 TL: 22.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL
İki yeni otomatik fatura talimatı verilmesi, yedek hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5.000 TL harcama gerçekleştirilmesi gerekiyor. Emekli yakınını bankaya kazandıranlara kişi başına 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye kadar ek ödül veriliyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım'ın promosyon ödemeleri maaş tutarına göre değişiyor:
9.999 TL'ye kadar: 8.750 TL
10.000-14.999 TL: 14.000 TL
15.000-19.999 TL: 17.500 TL
20.000-49.999 TL: 21.000 TL
50.000 TL ve üzeri: 25.000 TL
Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 25 bin TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sağlıyor.
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
İki yeni otomatik fatura talimatına maaş dilimine göre 2.000-5.000 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 2.000-5.000 TL ek ödül veriliyor. Mobil uygulamanın 60 gün içerisinde kullanılması halinde 2.000 TL, uygulama üzerinden yeni müşteri olunması durumunda ise 3.000 TL ilave avantaj sağlanıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Bunun yanında kredi ve nakit avans gibi ürünlerle toplam avantajı artırıyor.
Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin TL nakit avans fırsatları bulunuyor.