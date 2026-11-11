SON DAKİKA: EMEKLİ PROMOSYONDA KASIM HAREKETİ! Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi ne kadar veriyor?



ING ING'nin emekli promosyon kampanyasında toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Koşulsuz nakit promosyon tutarları şöyle: 10.000 TL altı: 6.250 TL 10.000-14.999 TL: 10.000 TL 15.000-19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL Bunlara ek olarak kart harcamalarına 4.000 TL'ye kadar iade, Turuncu Hesap bakiyesine 1.000-3.500 TL, ihtiyaç kredisi kullanımına 1.000-3.500 TL, dört otomatik fatura talimatına 2.000-4.000 TL ve ING Mobil üzerinden yeni müşteri olmaya 2.000-3.000 TL ödül fırsatı bulunuyor. AKBANK Akbank'ın emekli promosyon kampanyasında toplam ödül miktarı 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Maaş aralıklarına göre ödenen nakit promosyonlar ise şöyle: 10.000 TL altı: 6.250 TL 10.000-14.999 TL: 10.000 TL 15.000-19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

İŞ BANKASI İş Bankası, emeklilere 25 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunuyor. 10.000 TL altı: 6.250 TL 10.000-14.999 TL: 10.000 TL 15.000-19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL İlk iki otomatik fatura talimatına 2.000 TL, banka kartı ve kredi kartıyla belirli harcama koşullarının yerine getirilmesi durumunda altı ayda toplam 6.000 TL'ye kadar ödül sağlanıyor. Yeni kasko veya konut sigortası poliçesine de 1.000 TL MaxiPuan veriliyor. DENİZBANK DenizBank, temel promosyonun yanı sıra çeşitli bankacılık işlemlerine bağlı ek ödüllerle toplamda 30 bin TL'ye varan ödeme imkânı sağlıyor. 10.000 TL altı maaş: 5.000 TL 10.000-14.999 TL: 8.000 TL 15.000-19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL Kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 TL, iki otomatik fatura talimatına maaş dilimine göre 5.000-8.000 TL, aktif kredi kartı kullanımına ise 8.000 TL'ye kadar ek ödül sunuluyor.