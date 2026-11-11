Vergi borçluları Aralık ayında açıklanacak

Kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçları 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin isimleri aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınıyor.