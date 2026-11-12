EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN YENİ İPUCU GELDİ: İŞTE YENİ RAKAM...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına ve düzenlemeye çevrildi. Refah payı ve seyyanen zam senaryoları gündeme gelirken, Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyonu için yeni tahmin geldi.
YÜZDE 8,28 ŞİMDİDEN CEPTE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.
ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ
SSK ve Bağkur emeklilere yapılacak zam için geriye 2 veri kalırken, Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini yükseltti.
Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından yapılan 4. enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon tahminleri yüzde 1,5 yükseliş ile 29,5'e çıktı. 2027 yılı enflasyon tahmini yüzde 21, 2028 yıl sonu için tahmin yüzde 13,5 olarak açıklandı.
Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmişti. TCMB'nin beklentisi gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 9,97 civarında gerçekleşecek.
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı yaklaşık olarak 25.901,13 TL'ye yükselecek.
MASADAKİ DİĞER ORANLAR NE?
OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Piyasa Katılımcıları anketine göre ise 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08'e ulaşacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre ise 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45'e çıkacak.
Halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 926 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 928 liraya çıkacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 13 lira olabilecek.
Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek:
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
TCMB tahmini: Yüzde 9,97 zamlı 25.901,13
Piyasa tahmini: Yüzde 10.08 zamlı 25 bin 926 TL
AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
YIL SONUNDA MAAŞ DÜZENLEMESİ MASADA
Hükümet emeklilerin gelirini artıracak düzenleme ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bütçe görüşmelerinin hemen ardından Meclis'e gelecek teklifte refah payı ve seyyanen artış düzenlemeleri yapılması bekleniyor.
Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yıl sonu yapılacak düzenleme ile en düşük emekli maaşının 30-35 bin bandında olması hesaplanıyor. Bunun için de hem enflasyon artışı hem de seyyanen artış gündemde.
Örneğin yüzde 10 enflasyon artışı ile 25.907 TL olacak en düşük maaşa yapılacak 5 bin TL'lik bir seyyanen artış ile rakam 31.000 TL'ye ulaşacak.
Mevcut taban maaş: 23.552 TL
Yüzde 10 enflasyon artışı: 25.907,20 TL
5 bin TL ek artış: 30.907,20 TL
REFAH PAYI ARTIŞI KAÇ PUAN OLABİLİR?
Herkes için uygulanacak refah payı oranı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu konuda etki analizleri yapılıyor. Refah payının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 10-15 bandında olması da masada.
ARTIŞ HANGİ MAAŞLARA OLACAK?
Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak. Bu durumda kök maaşlar belirlenecek taban maaşın altında kalırsa bu kez hazineden yeni bir destek yapılması da gerekecek.