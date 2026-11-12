EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN YENİ İPUCU GELDİ: İŞTE YENİ RAKAM...

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı yaklaşık olarak 25.901,13 TL'ye yükselecek.

MASADAKİ DİĞER ORANLAR NE?

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Piyasa Katılımcıları anketine göre ise 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08'e ulaşacak.

Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre ise 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45'e çıkacak.

Halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 926 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 928 liraya çıkacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 13 lira olabilecek.