SON DAKİKA: ALTIN DÜŞTÜ MÜ? | 12 KASIM'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? GRAM, ÇEYREK YARIM ALTIN NE KADAR?

12 Kasım 2026 Perşembe günü altın piyasasında son rakamlar belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında güncel alış ve satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte serbest piyasada günün güncel altın fiyatları...