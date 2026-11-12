SON DAKİKA: ALTIN DÜŞTÜ MÜ? | 12 KASIM'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? GRAM, ÇEYREK YARIM ALTIN NE KADAR?

12 Kasım 2026 Perşembe günü altın piyasasında son rakamlar belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında güncel alış ve satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte serbest piyasada günün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü enflasyon verileri ve Fed'in para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle perşembe günü geriledi.
12 KASIM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
Gram Altın: Alış 6.436,43 TL — Satış 6.437,34 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.484,00 TL — Satış 10.569,00 TL
Yarım Altın: Alış 20.994,00 TL — Satış 21.131,00 TL
Tam Altın: Alış 41.859,00 TL — Satış 42.107,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 42.986,00 TL — Satış 43.232,00 TL
22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.858,27 TL — Satış 6.057,10 TL
Ons Altın: Alış 3.981,90 Dolar — Satış 3.982,40 Dolar