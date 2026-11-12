İzmir'in kalbinde bir asırlık tarih! Herkes önünden geçiyor. İzmir'deki bu tarihi binanın hikayesini biliyor musunuz?

Puğ, İzmir'de ilk sesli film gösteriminin Elhamra'da yapıldığını, "The Jazz Singer" filminin izleyiciyle buluştuğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Kitabınızı evde de okuyabilirsiniz İzmir Milli Kütüphane'de de okuyabilirsiniz. Bu bambaşka bir damak zevki verecektir. Operaya çok uygun bir sahne olmamasına rağmen herkesin sanat zevkine hitap eden, yüz yıldır ışığını yakan bir sanat mabedi. Devlet eliyle yapılmış bir kurum değil. İzmirliler bir sivil toplum örgütü olarak bunu başarmışlar. Yüz senedir hem sanat ışığını yansıtan bir sanat mabedi hem de yüz senedir bilimin ışığını yansıtan bir kütüphane."

Elhamra'nın büyülü bir atmosferi olduğunu ifade eden Büyüksaraç, "Türkiye'de iddia ediyorum ki hiçbir operada olmayan bir akustik niteliğe sahip." dedi.



Büyüksaraç, çocuk korosu ve balesinin de burada sahne aldığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sahnede büyüyen gençlerimizin hemen hemen hepsi sanatçı oldu. Konservatuvarlara girdiler ve bizlerle şu an şarkı söylüyorlar. İlk sesleri hep bu duvarlarda yankılandı. İlk bu sahneyi gördüler, bu tarihi kokuyu aldılar. Keza seyirciler için de burasının çok mistik bir havası var. Belki daha pahalı malzemeler olabilir ama buranın bu tarihi dokusu verilemiyor işte. Ne kadar çok para dökerseniz dökün, modern malzemeler kullanırsanız kullanın bu tada, bu lezzete ulaşamazsınız."