Torba yasa meclise geliyor: Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

AK Parti tarafından hazırlanan 15 maddelik torba kanun teklifinin ilk olarak TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ele alınması planlanıyor.

Yeni teklifle enerji sektöründe hukuki belirsizlik yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin işletilmesi, kapasite artışları ve yer değişikliklerine ilişkin istisnaların temel ilke ve esaslarının doğrudan kanunla belirlenmesi öngörülüyor.

Yasal boşluk oluşmaması amacıyla iptal kararının yürürlüğe girmesi için 10 Aralık 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemidir.

2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar gibi çeşitli grupları kapsıyor. Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babaları da sistem kapsamında bulunuyor.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da GSS kapsamına alınıyor.

GSS BORCU NEDEN BİRİKİYOR?

Çalışmayan ve başka bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor. Primlerin ödenmemesi durumunda her ay borç birikiyor.