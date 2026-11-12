Torba yasa meclise geliyor: Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

AK Parti'nin hazırladığı 15 maddelik torba kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunuluyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin eski dönemlere ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesini öngören teklif, sosyal güvenlik ve enerji sektörünü ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor.
Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in saat 15.00'te açıklaması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından yasama süreci başlayacak.
1 MİLYON KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNECEK
Torba kanun teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin olacak.
Hazırlanan düzenlemeyle 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tamamen silinmesi öngörülüyor. Yaklaşık 1 milyon vatandaşın yararlanması beklenen düzenlemede, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) alacaklarında esas alınan 10 yıllık zaman aşımı süresinin dikkate alındığı belirtiliyor.
Böylece tahsil edilmesi güçleşen eski dönem borçlarının tasfiye edilmesi ve vatandaşların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.
AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ DÜZENLEMEDE YENİDEN ELE ALINACAK
15 maddelik teklif yalnızca GSS prim borçlarını kapsamıyor. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı enerji mevzuatı hükümlerinin yeniden düzenlenmesi de teklifin önemli başlıkları arasında bulunuyor.
Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'daki bazı hükümleri iptal etmişti.
Yüksek Mahkeme, yürütmeye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) temel ilke ve esaslar belirlenmeden geniş takdir yetkisi verilmesini Anayasa'ya aykırı bulmuştu.
Yasal boşluk oluşmaması amacıyla iptal kararının yürürlüğe girmesi için 10 Aralık 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.
Yeni teklifle enerji sektöründe hukuki belirsizlik yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin işletilmesi, kapasite artışları ve yer değişikliklerine ilişkin istisnaların temel ilke ve esaslarının doğrudan kanunla belirlenmesi öngörülüyor.
KANUN TEKLİFİ ÖNCE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK
AK Parti tarafından hazırlanan 15 maddelik torba kanun teklifinin ilk olarak TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ele alınması planlanıyor.
Komisyon görüşmelerinin ardından teklifin TBMM Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin, Anayasa Mahkemesinin tanıdığı 10 Aralık 2026 tarihli süreden önce yasalaşarak Resmî Gazete'de yayımlanması amaçlanıyor.
GSS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemidir.
2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar gibi çeşitli grupları kapsıyor. Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babaları da sistem kapsamında bulunuyor.
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da GSS kapsamına alınıyor.
GSS BORCU NEDEN BİRİKİYOR?
Çalışmayan ve başka bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor. Primlerin ödenmemesi durumunda her ay borç birikiyor.
Gelir testi yaptırmayan ve prim ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşlar için 2026 yılında aylık 1.981,80 TL GSS primi hesaplanıyor.
Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların primleri ise devlet tarafından karşılanıyor.
GELİR TESTİ NEREDEN VE NASIL YAPTIRILIR?
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların gelir durumlarının belirlenmesi için gelir testi yaptırması gerekiyor.
Gelir testi başvuruları, ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor. Başvuru sonucunda gelir düzeyi belirlenen vatandaşlardan düşük gelirli olanların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.
Vatandaşlar gelir testi sonuçlarını e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligat aracılığıyla öğrenebiliyor.
GSS PRİM BORCU NASIL ÖDENİR?
GSS prim borcu bulunan vatandaşlar ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığı kanallarından gerçekleştirebiliyor.
Ödemeler e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Bunun için şu adımların izlenmesi gerekiyor:
Ödemeler → SGK Ödemeler → GSS Prim → T.C. Kimlik No
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DAHA ÖNCE DE MİLYARLARCA LİRALIK GSS BORCU SİLİNDİ
GSS prim borçlarına yönelik geçmiş yıllarda da çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirilmişti.
2022 yılında, 2012 yılı ve öncesinden borcu bulunan 2 milyon 39 bin 229 kişinin toplam 1 milyar 706 milyon liralık prim borcu silindi.
2023 yılında, 2013 yılından prim borcu bulunan 1 milyon 879 bin 401 kişinin 1 milyar 835 milyon liralık borcu iptal edildi.
2024 yılında ise 1 milyon 784 bin 614 kişinin toplam 2 milyar 178 milyon liralık GSS prim borcu silindi.
2025 yılında da 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2016 arasındaki döneme ait ödenmemiş GSS primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları iptal edildi. Bu düzenlemeden 1 milyon 477 bin kişi yararlanırken toplam 3,2 milyar liralık borç silindi.
2026'DA YAKLAŞIK 4 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNECEK
2026 yılında ise 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2017 arasındaki döneme ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi gündemde.
Hazırlanan düzenleme kapsamında yaklaşık 1 milyon vatandaşın 4 milyar lirayı bulan GSS prim borcunun silinmesi öngörülüyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde belirtilen döneme ait borçlar için yeni bir tasfiye süreci başlayacak.