Haberler Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027 | Gözler Aralık ayında: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027 | Gözler Aralık ayında: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA: 2027 yılı asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni ücret için zam senaryoları gündeme gelirken, Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları da sürece ilişkin beklentileri artırdı. Peki, 2027 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte toplantı takvimi ve olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplamaları… HABER MERKEZİ









2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım sürerken, milyonlarca çalışan Aralık ayında başlayacak kritik görüşmelere odaklandı. Yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranı merak konusu olurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih ve masadaki zam ihtimalleri de araştırılıyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası beklentiler artarken, 2027 asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin farklı senaryolar öne çıkıyor. Peki, ilk toplantı ne zaman yapılacak ve olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret kaç TL olacak? İşte detaylar…

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin, Aralık ayında yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olması bekleniyor. Yeni ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülürken, komisyonun toplantı sayısı ve kararın açıklanacağı kesin tarih henüz netleşmedi. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın yeni yılda alacağı maaş da açıklanmış olacak.