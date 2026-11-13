ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027 | Gözler Aralık ayında: 2027 asgari ücret ne kadar olacak?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım sürerken, milyonlarca çalışan Aralık ayında başlayacak kritik görüşmelere odaklandı. Yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranı merak konusu olurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih ve masadaki zam ihtimalleri de araştırılıyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası beklentiler artarken, 2027 asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin farklı senaryolar öne çıkıyor. Peki, ilk toplantı ne zaman yapılacak ve olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret kaç TL olacak? İşte detaylar…
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin, Aralık ayında yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olması bekleniyor. Yeni ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülürken, komisyonun toplantı sayısı ve kararın açıklanacağı kesin tarih henüz netleşmedi. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın yeni yılda alacağı maaş da açıklanmış olacak.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL?
2026 yılında çalışanlara ödenen net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. 2027 yılı için belirlenecek zam oranında mevcut ücret temel alınacak. Yeni asgari ücretle birlikte çalışanların net maaşlarında ve işverenlerin işçilik maliyetlerinde de değişiklik yaşanacak.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK, YENİ ÜCRET KAÇ TL?
2027 asgari ücret zammına ilişkin henüz resmi bir oran açıklanmadı. Aralık ayında yapılacak komisyon görüşmeleri öncesinde yüzde kaç zam yapılacağı merak edilirken, mevcut net ücret üzerinden farklı artış oranlarına göre hesaplamalar yapılıyor.
28 bin 75 lira 50 kuruş olan 2026 yılı net asgari ücretine olası zam oranlarının yansıması şöyle:
Yüzde 20 zam: 33.690,60 TL
Yüzde 25 zam: 35.094,38 TL
Yüzde 30 zam: 36.498,15 TL
Yüzde 35 zam: 37.901,93 TL
Yüzde 40 zam: 39.305,70 TL
Komisyonun yapacağı değerlendirmeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücret kesinlik kazanacak.