CANLI CANLI ALTIN FİYATLARI 13 KASIM CUMA Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Türkiye'de gram altın 6.300 TL çevresinde işlem görürken, piyasalar bugün açıklanacak ABD üretici enflasyonu verisine odaklandı. Güçlü dolar ve yükselen faiz beklentileri altın üzerindeki baskıyı sürdürürken, yatırımcılar toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını takip ediyor. İşte detaylar...