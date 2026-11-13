CANLI CANLI ALTIN FİYATLARI 13 KASIM CUMA Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Türkiye'de gram altın 6.300 TL çevresinde işlem görürken, piyasalar bugün açıklanacak ABD üretici enflasyonu verisine odaklandı. Güçlü dolar ve yükselen faiz beklentileri altın üzerindeki baskıyı sürdürürken, yatırımcılar toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını takip ediyor. İşte detaylar...
Altın piyasasında üç işlem günüdür devam eden sert satışların ardından cuma sabahı tepki alımları görüldü. Ons altın yeniden 3.900 dolar seviyesini aşarken, gram altın Türkiye'de 6.300 TL sınırında işlem görmeye başladı. Ancak piyasalardaki toparlanmanın henüz kayıpları telafi edememesi, düşüşün sona erdiğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD üretici enflasyonu verisi, altının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 KASIM 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.346,86
Satış: 6.347,84
ÇEYREK ALTIN FİYATI 13 KASIM 2026
Alış: 10.365,00
Satış: 10.464,00
ONS ALTIN FİYATI 13 KASIM 2026
Alış 3.913,55Dolar
Satış: 3.914,15 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 13 KASIM 2026
Alış: 41.386,00 TL
Satış: 41.692,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 13 KASIM 2026
Alış: 6318 TL
Satış: 6403 TL