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Haberler Ekonomi CANLI CANLI ALTIN FİYATLARI 13 KASIM CUMA Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

CANLI CANLI ALTIN FİYATLARI 13 KASIM CUMA Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altında ezber bozan tablo! Ağustos 2024'ten bu yana bir ilk yaşandı, altın enflasyon karşısında kaybettirdi. Peki, 13 Kasım Cuma günü Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Türkiye'de gram altın 6.300 TL çevresinde işlem görürken, piyasalar bugün açıklanacak ABD üretici enflasyonu verisine odaklandı. Güçlü dolar ve yükselen faiz beklentileri altın üzerindeki baskıyı sürdürürken, yatırımcılar toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını takip ediyor. İşte detaylar...

Altın piyasasında üç işlem günüdür devam eden sert satışların ardından cuma sabahı tepki alımları görüldü. Ons altın yeniden 3.900 dolar seviyesini aşarken, gram altın Türkiye'de 6.300 TL sınırında işlem görmeye başladı. Ancak piyasalardaki toparlanmanın henüz kayıpları telafi edememesi, düşüşün sona erdiğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD üretici enflasyonu verisi, altının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 KASIM 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 6.346,86

Satış: 6.347,84

ÇEYREK ALTIN FİYATI 13 KASIM 2026

Alış: 10.365,00

Satış: 10.464,00

ONS ALTIN FİYATI 13 KASIM 2026

Alış 3.913,55Dolar

Satış: 3.914,15 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 13 KASIM 2026

Alış: 41.386,00 TL

Satış: 41.692,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 13 KASIM 2026

Alış: 6318 TL

Satış: 6403 TL

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