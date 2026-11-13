KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI? | Milyonların gözü bu kararda: Kademeli emeklilik şartları neler? Kimler yararlanabilecek?

2026 yılında kademeli emeklilik için yeni bir düzenleme gündeme gelecek mi? 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanları hangi emeklilik şartları bekliyor? İşte konuya ilişkin son durum ve merak edilen tüm ayrıntılar...

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?

2026 yılında kademeli emeklilik beklentisi sürerken henüz yürürlüğe giren yeni bir yasal düzenleme bulunmuyor. EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar, emeklilik yaşının düşürülmesine yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri bulunsa da kademeli emekliliğin hayata geçirilmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar veya takvim açıklanmış değil. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş ve prim şartlarının nasıl şekilleneceği de yasa metniyle netlik kazanacak.