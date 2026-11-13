KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI? | Milyonların gözü bu kararda: Kademeli emeklilik şartları neler? Kimler yararlanabilecek?

EYT yasasından yararlanamayan ve emeklilik için gün sayan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar, emeklilik yaşının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin açıklamalara odaklandı.
2026 yılında kademeli emeklilik için yeni bir düzenleme gündeme gelecek mi? 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanları hangi emeklilik şartları bekliyor? İşte konuya ilişkin son durum ve merak edilen tüm ayrıntılar...
KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?
2026 yılında kademeli emeklilik beklentisi sürerken henüz yürürlüğe giren yeni bir yasal düzenleme bulunmuyor. EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar, emeklilik yaşının düşürülmesine yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri bulunsa da kademeli emekliliğin hayata geçirilmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar veya takvim açıklanmış değil. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş ve prim şartlarının nasıl şekilleneceği de yasa metniyle netlik kazanacak.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar, mevcut mevzuata göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000 prim günü şartıyla emekli olabiliyor. Alternatif olarak 4.500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar da yaş şartını yerine getirmeleri halinde emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların şartları ise farklılık gösterebiliyor. Malulen emeklilik, engellilik kapsamında emeklilik ve yıpranma payı gibi uygulamalar da belirli koşulları sağlayan çalışanlara erken emeklilik imkânı sunabiliyor.
2026 KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU AÇIKLANDI MI?
1999-2008 arası sigorta başlangıcı bulunanları kapsayacak resmî bir kademeli emeklilik tablosu 2026 yılı itibarıyla açıklanmış değil. Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde paylaşılan yaş ve prim tabloları, yasal düzenleme yürürlüğe girmediği sürece kesin emeklilik şartı olarak değerlendirilemiyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde hangi sigorta giriş tarihlerinin kapsama alınacağı, kadın ve erkekler için yaş sınırlarının nasıl belirleneceği ve kaç prim günü isteneceği belli olacak.