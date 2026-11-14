AKARYAKIT FİYATLARI 14 KASIM CUMARTESİ | Benzin ve mazota zam var mı? 14 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum

Araç sahiplerinin cebini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında hareketlilik hız kesmiyor! Döviz kuru ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar sonrası benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim veya zam haberi var mı? Pompaya yansıyacak o rakamlar ve güncel tabela fiyatları haberimizde...