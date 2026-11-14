AKARYAKIT FİYATLARI 14 KASIM CUMARTESİ | Benzin ve mazota zam var mı? 14 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum

Araç sahiplerinin cebini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında hareketlilik hız kesmiyor! Döviz kuru ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar sonrası benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim veya zam haberi var mı? Pompaya yansıyacak o rakamlar ve güncel tabela fiyatları haberimizde...
Özellikle ticari araç sahipleri, nakliye sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve günlük ulaşımını özel araçlarıyla sağlayan vatandaşlar için akaryakıt fiyatları önemli bir gider kalemi oluşturuyor.
14 Kasım 2026 Cumartesi günü illere göre akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 71,20 TL
Motorin (Mazot): 95,20 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 71,00 TL
Motorin (Mazot): 95,10 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 72,20 TL
Motorin (Mazot): 96,40 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 72,40 TL
Motorin (Mazot): 96,60 TL
LPG: 50,70 TL
Bursa Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 72,30 TL
Motorin (Mazot): 96,30 TL
LPG: 50,10 TL
Antalya Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 73,40 TL
Motorin (Mazot): 97,60 TL
LPG: 50,90 TL
Balıkesir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 72,80 TL
Motorin (Mazot): 97,00 TL
LPG: 50,20 TL
Çanakkale Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 72,80 TL
Motorin (Mazot): 97,00 TL
LPG: 50,30 TL