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Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI 14 KASIM CUMARTESİ | Benzin ve mazota zam var mı? 14 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum

AKARYAKIT FİYATLARI 14 KASIM CUMARTESİ | Benzin ve mazota zam var mı? 14 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum

Araç sahiplerinin cebini doğrudan ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ederken, tabelaların değişeceği o kritik tarih için gözler pompaya çevrildi! Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim ya da zam haberi var mı, tabelalar gece yarısı nasıl değişecek? İşte akaryakıt pompa fiyatlarında son durum ve merak edilen rakamlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Araç sahiplerinin cebini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında hareketlilik hız kesmiyor! Döviz kuru ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar sonrası benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim veya zam haberi var mı? Pompaya yansıyacak o rakamlar ve güncel tabela fiyatları haberimizde...

Özellikle ticari araç sahipleri, nakliye sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve günlük ulaşımını özel araçlarıyla sağlayan vatandaşlar için akaryakıt fiyatları önemli bir gider kalemi oluşturuyor.

14 Kasım 2026 Cumartesi günü illere göre akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 71,20 TL

Motorin (Mazot): 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 71,00 TL

Motorin (Mazot): 95,10 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 72,20 TL

Motorin (Mazot): 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 72,40 TL

Motorin (Mazot): 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

Bursa Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 72,30 TL

Motorin (Mazot): 96,30 TL

LPG: 50,10 TL

Antalya Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 73,40 TL

Motorin (Mazot): 97,60 TL

LPG: 50,90 TL

Balıkesir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 72,80 TL

Motorin (Mazot): 97,00 TL

LPG: 50,20 TL

Çanakkale Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 72,80 TL

Motorin (Mazot): 97,00 TL

LPG: 50,30 TL

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