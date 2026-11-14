ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? GRAM ALTINDA YENİ HESAP! ÜNLÜ BANKADAN 2027 TAHMİNİ...

Goldman Sachs, 2027 yılı sonuna ilişkin altın fiyatı beklentisinde aşağı yönlü revizyona gitti. Banka, daha önce ons başına 4.800 dolar olarak açıkladığı hedef fiyatı 4.650 dolara düşürdü. Toplam 150 dolarlık bu değişiklik, önceki tahmine göre yüzde 3,1'lik bir gerilemeye karşılık geliyor.
Tahmin değişikliğinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oldu. Faiz artışlarının devam edebileceği öngörüsü, özellikle özel yatırımcıların altına olan ilgisini kısa vadede sınırlayan temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Buna rağmen Goldman Sachs, altın piyasasına yönelik uzun vadeli olumlu beklentisini koruyor. Banka, mevcut spot fiyat seviyelerinden Aralık 2027'ye kadar yaklaşık yüzde 16'lık bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu öngörüyor.
FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR
Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini de güncelledi. Bankanın yeni projeksiyonuna göre, Aralık 2026'da gerçekleşmesi beklenen ikinci faiz artışının ardından Mart 2027'de 25 baz puanlık üçüncü bir artış daha gündeme gelebilir.
Faiz oranlarının yükselmeye devam etmesi, özellikle 2027'nin ilk döneminde özel yatırımcıların altın pozisyonlarını sınırlayabilir. Bu durumun, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesine rağmen altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.
Banka, 2027 sonu için belirlediği yeni hedef fiyatın, daha uzun süre devam edebilecek sıkı para politikası koşullarını dikkate aldığını belirtiyor. Böylece 4.650 dolarlık yeni tahmin, daha önce oluşturulan aşağı yönlü senaryoyla da uyumlu hale geliyor.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI UZUN VADELİ GÖRÜNÜMÜ DESTEKLİYOR
Kısa vadeli faiz baskısına rağmen Goldman Sachs, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini sürdürüyor. Bu beklentinin arkasındaki en önemli unsurlardan biri, merkez bankalarının devam eden altın alımları olarak öne çıkıyor.
Özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerini artırmaya yönelik talebinin sürmesi, piyasadaki yapısal talebi destekleyen faktörler arasında gösteriliyor. Merkez bankalarının güçlü alım eğiliminin, faiz politikalarından kaynaklanan kısa vadeli baskıyı kısmen dengelemesi bekleniyor.
2027'NİN SONUNDA ALTIN TALEBİNDE TOPARLANMA BEKLENTİSİ
Goldman Sachs'a göre altın piyasasında yönü belirleyecek önemli gelişmelerden biri de Fed'in 2027'nin sonlarına doğru para politikasında gevşemeye başlaması olacak.
Faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle birlikte özel yatırımcıların altına yeniden yönelmesi bekleniyor. Böyle bir gelişmenin, altın fiyatları üzerindeki önemli baskı unsurlarından birini ortadan kaldırarak yatırım talebini yeniden canlandırabileceği öngörülüyor.
Banka, özel yatırımcı talebindeki olası toparlanmanın merkez bankalarının devam eden alımlarıyla birleşmesi durumunda altının Aralık 2027'de ons başına 4.650 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Sonuç olarak Goldman Sachs, kısa vadede Fed kaynaklı faiz baskısına dikkat çekerek altın fiyatı hedefini aşağı çekse de merkez bankalarının güçlü talebi ve ilerleyen dönemde beklenen faiz indirimleri nedeniyle uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.
GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK?
Ons altının 4.650 dolara çıkması halinde gram altının yaklaşık 7.526 TL seviyesinde olması beklenirken, ons fiyatının 4.800 dolara yükselmesi durumunda gram altın 7.769 TL'ye ulaşabilecek.
Ons altının 5.000 dolara yükselmesi halinde gram altının yaklaşık 8.093 TL, 5.200 dolara çıkması durumunda 8.417 TL ve 5.400 dolara ulaşması halinde ise 8.740 TL seviyesinde işlem görmesi hesaplanıyor.