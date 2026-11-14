Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? GRAM ALTINDA YENİ HESAP! ÜNLÜ BANKADAN 2027 TAHMİNİ... ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? GRAM ALTINDA YENİ HESAP! ÜNLÜ BANKADAN 2027 TAHMİNİ... Altın piyasasında gözler 2027 yılına çevrilirken dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir revizyon geldi. Fed'in faiz politikası nedeniyle ons altın beklentisini aşağı çeken banka, uzun vadeli yükseliş öngörüsünden ise vazgeçmedi. Yeni tahminle birlikte gram altında ortaya çıkan rakam ise yatırımcıların dikkatini çekti. HABER MERKEZİ









Goldman Sachs, 2027 yılı sonuna ilişkin altın fiyatı beklentisinde aşağı yönlü revizyona gitti. Banka, daha önce ons başına 4.800 dolar olarak açıkladığı hedef fiyatı 4.650 dolara düşürdü. Toplam 150 dolarlık bu değişiklik, önceki tahmine göre yüzde 3,1'lik bir gerilemeye karşılık geliyor. Tahmin değişikliğinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oldu. Faiz artışlarının devam edebileceği öngörüsü, özellikle özel yatırımcıların altına olan ilgisini kısa vadede sınırlayan temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen Goldman Sachs, altın piyasasına yönelik uzun vadeli olumlu beklentisini koruyor. Banka, mevcut spot fiyat seviyelerinden Aralık 2027'ye kadar yaklaşık yüzde 16'lık bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu öngörüyor. FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini de güncelledi. Bankanın yeni projeksiyonuna göre, Aralık 2026'da gerçekleşmesi beklenen ikinci faiz artışının ardından Mart 2027'de 25 baz puanlık üçüncü bir artış daha gündeme gelebilir.