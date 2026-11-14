Emekliye Merkez Bankası hesabı! Seyyanen artış ve refah payı masada...

M ilyonlarca emeklinin yeni maaşlarını belirleyecek süreç devam ediyor. Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gelir artışı sağlayacak düzenleme için çalışırken diğer yandan enflasyon zammına ilişkin ipuçları da gelmeye devam ediyor.

Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zam ile 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark alacak.

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 8.29 zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 1.21 enflasyon farkı ile yüzde 6.27 zam kesinleşti. Geriye 2 enflasyon verisi kalırken Merkez Bankası'ndan yeni bir ipucu geldi.