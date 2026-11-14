SON DAKİKA EMEKLİ MEMUR ZAMMI |Emekliye Merkez Bankası hesabı: İşte 3 farklı refah payı senaryosu...

Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak değiştirdi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,97, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7,91 artış çıktı. Ek düzenleme ile maaş artışları yükselecek.

Milyonlarca emeklinin yeni maaşlarını belirleyecek süreç devam ediyor. Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gelir artışı getirecek yasa için çalışırken enflasyon artışı ile ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor.

Ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark alacak.