SON DAKİKA EMEKLİ MEMUR ZAMMI |Emekliye Merkez Bankası hesabı: İşte 3 farklı refah payı senaryosu...

Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak değiştirdi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,97, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7,91 artış çıktı. Ek düzenleme ile maaş artışları yükselecek.
Milyonlarca emeklinin yeni maaşlarını belirleyecek süreç devam ediyor. Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gelir artışı getirecek yasa için çalışırken enflasyon artışı ile ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor.
Ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark alacak.
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,29, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 fark ile yüzde 6,27 zam kesinleşti.
Geriye 2 enflasyon verisi kalırken, Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi.
MERKEZ TAHMİNİ AÇIKLADI
Bu yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası, tahminini güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyonu tahminlerini yüzde 29,5 olarak güncellediklerini duyurdu.
Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,97 olarak bekleniyor.
Bu durumda ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,97 zam alırken, memurların ve emeklilerinin artışı da yüzde 2,78 enflasyon farkıyla yüzde 7,91'e çıkacak.
MAAŞLAR KAÇ LİRA OLDU?
Hâlen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammı yüzde 7,91 olursa 75 bin 779 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, bu orana göre ocak ayında 34 bin 21 liraya ulaşacak.
Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündemde. Yüzde 9,97 artış yansıtılması hâlinde, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya yükselecek.
EK GELİR NE OLACAK?
Enflasyon artışının yüzde 10 civarında olması kesinleşirken ek artışlar için de iki konu öne çıkıyor. Yapılan çalışmada seyyanen artış ve ilave refah payı öne çıkmış durumda. Masada değişik alternatifler konuşulurken refah payının 15 puana kadar ulaşabileceği konuşuluyor. Bunun yanında en düşük emekli maaşına yapılacak seyyanen artış da masada. Yine seyyanen artışların emeklilerin gün ve ödedikleri prim miktarları baz alınarak kademeli yapılması da masada konuşulan konular arasında.
MERKEZ'İN TAHMİNİ NE GETİRECEK?
- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 9.97
- SSK ve Bağ-Kur zam oranı: % 9.97
- Memur/emekli TÜFE farkı: 2.78 puan
- Memur/emekli zam oranı: % 7.91
- SSK ve Bağ-Kur/En az: 25.900 TL
- Memur/En az: 75.779 TL
- Memur emeklisi/En az: 34.021 TL
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