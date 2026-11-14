Tam buğday ekmeğine talep 20 kat arttı

BEYAZ ekmek tüketimini azaltmak amacıyla Temmuz 2025'te başlatılan Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası, ilk uygulandığı Konya, Çorum ve Erzurum'da başarılı sonuçlar verdi. Pilot illerde tam buğday unlu ekmek satışları 4 ila 20 kat arasında artarken kampanyanın Bursa, Gaziantep, İzmir ve Malatya'da da hayata geçirilmesi için hazırlıklara başlandı. Bazı meslek liselerinde ekmek üretimi tamamen tam buğday unlu ürünlere dönüştürüldü. Üretilen ekmeklerden alınan numunelerde diyet lif ve mineral analizleri yapıldı. Kamu kurumlarının yemekhanelerinde en az yüzde 40 tam buğday unu içeren kampanya ekmeği kolay ulaşılabilir alanlarda birinci tercih olarak sunuldu. Halk Ekmek fabrikalarında uygulanan fiyat teşvikleri de tüketimin artırılmasına katkı sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen kampanya kapsamında, tam buğday ekmeğine ulaşımın kolaylaştırılması ve üretimin artırılması hedefleniyor. Ayrıca 30 Mart 2026'da yapılan mevzuat değişikliğiyle ekmeklere tam buğday görünümü vermek amacıyla koyu renk sağlayan kavrulmuş malt unu, nohut unu ve benzeri bileşenlerin eklenmesi yasaklandı. Böylece tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.