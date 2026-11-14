Türk dünyası ülkelerine yeşil dönüşüm çağrısı

COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İklim, İnovasyon, Yeşil Ekonomi ve Ticaret Ortaklığı toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk dünyasının yenilenebilir enerji ve kritik madenler alanındaki potansiyelinin ortak yatırımlarla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bolat, "Türkiye olarak yeşil dönüşümde edindiğimiz tecrübeleri kardeş Türk dünyası ülkeleriyle paylaşmaya hazırız" dedi. Yeşil dönüşümün somut yatırımlara ve ortak projelere dönüştürülmesini hedeflediklerini belirten Bolat, Türk Yatırım Fonu'nun yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil ekonomi projelerine destek sağlayacağını ifade etti. Ülkeler arasında karbon emisyonlarının takibi, yeşil sertifikasyon ve dijital ticaret alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine de dikkat çekti. Toplantıda, Antalya Bakanlar Bildirisi imzalandı.