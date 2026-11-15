‘Asgari ücret ve emekli maaşları için çalışılıyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Muğla'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı gelir sıkıntılarına değindi. Bu kesimlerin taleplerini haklı bulduklarını belirten Şen, gelirlerin artırılması için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Şen, "İnşallah halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde o kesimdeki emeklilerimizin gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek. Keza asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın da daha memnun olacakları bir ücret miktarı ortaya çıkacak bu sene. Seneye bunları biraz daha yükselteceğiz" dedi.