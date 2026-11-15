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COP31’de Türkiye iklim okulu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

COP31’de Türkiye iklim okulu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi'nde, Yeşil Bölge'de oluşturulan Türkiye İklim Okulu, çocukları ve gençleri iklim değişikliğiyle mücadeleye uygulamalı etkinliklerle dahil ediyor. Ara tatil boyunca Yeşil Bölge'de çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Konferans salonu, Yaşayan Okul ile İklim Deneyim ve Teknoloji Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşan Türkiye İklim Okulu'nda sıfır atık, kaynakların verimli kullanılması, yenilenebilir enerji, iklime dayanıklı okullar ve çevre dostu teknolojiler farklı etkinliklerle ele alınıyor.

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