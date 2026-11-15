BU HAFTA BURÇLARI NE BEKLİYOR? HAFTALIK BURÇ YORUMU | Sıra dışı bir dönem içindeyiz





BAŞAK:

Dengeler önemli PARASAL kazançlarınız sezgilerinizle birlikte ilerleyecek. Bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içinde olacaksınız. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü kullanmalısınız.

Aşk hayatınız oldukça karışık görünüyor. İstikrarı sağlamanız çok zor. Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisi güzel arkadaşlarınız olacaktır. Duygusal çelişkiler yaşadığınız anlarda sinir sisteminiz zarar görüyor.



TERAZİ:

Keyifli yaşamaya bakın VENÜS Retrosu bitiyor. Bu hafta oldukça keyifli günler geçireceksiniz.

Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için aşk kaçamaklarına hazırsınız. Aşk duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir dönem. Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın. Doğru işi ve doğru zamanı bu dönem yakalayabilirsiniz.

İkna kabiliyetiniz artıyor.





AKREP:

Disiplin size yakışıyor MERKÜR Retrosu bitiyor. Çalışma hayatınızdaki koşullardan hoşlanmıyorsanız, durumunuzu düzeltmek için karşıt Uranüs'ün size sunacağı olanaklardan faydalanmalısınız.

Kendiniz ile ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz.



YAY:

Başarı sizden yana ENERJİNİZİ güçlü tutmak zorundasınız.

Yeni sorumluluklarınızı kabul etmekte zorlanabilirsiniz.

Bu hafta maddi konularınızla ilgili mücadele vermeniz gerekebilir.

Harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Siz para harcamayı çok seviyorsunuz.

Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyor ve tüm bunları daha fazla yaşamak istiyorsanız, çalışma statünüzü daha yükseklere taşımanız gerekecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek.



OĞLAK:

Şartlarınızı koruyun KARİYER evinizde Venüs Retrosu bitiyor. İşiniz aksiyon kazanıyor.

Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız.

Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları hızlandırmalısınız.

Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.

İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz.

Eski şartlarınızı değiştirmek için kolları sıvamalısınız. Maddi konularınızı destekleyici aşklar gündeme gelecektir.

Yenilenme zamanı unutmayın.