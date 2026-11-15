Ara tatilde İzmir'de hava nasıl olacak? Planı olanlar aman dikkat: Önce sağanak sonra güneş

Tahminlere göre kentte haftanın ilk günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışın ardından hava açarken sıcaklıklar kademeli olarak yükselerek perşembe günü 24 dereceye kadar çıkacak. Peki, İzmir'de bugün ve önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? İşte gün gün İzmir hava durumu tahmini...
İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
16 Kasım Pazartesi: Yağışlı hava yerini az bulutlu gökyüzüne bırakacak. Sıcaklıkların 14 ila 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
17 Kasım Salı: Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kentte en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak.
18 Kasım Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kentte en düşük sıcaklık termometrelerin en düşük 15, en yüksek 22 dereceyi göstermesi bekleniyor.
19 Kasım Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kentte sıcaklığın 18 ila 24 derece arasında olması tahmin ediliyor.
20 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı İzmir'de sıcaklığın 19 ila 25 derece arasında olması tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 25 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK
Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte perşembe günü 24 dereceye ulaşılması bekleniyor.