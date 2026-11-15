Ara tatilde İzmir'de hava nasıl olacak? Planı olanlar aman dikkat: Önce sağanak sonra güneş

Tahminlere göre kentte haftanın ilk günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışın ardından hava açarken sıcaklıklar kademeli olarak yükselerek perşembe günü 24 dereceye kadar çıkacak. Peki, İzmir'de bugün ve önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? İşte gün gün İzmir hava durumu tahmini...