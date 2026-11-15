Türkiye ile Singapur arasında JETCO Protokolü imzalandı

TÜRKIYE ile Singapur arasında ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesini hedefleyen JETCO Protokolü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu tarafından imzalandı. İki ülke arasında dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, enerji, lojistik ve finans alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesini öngören protokolün ardından konuşan Bolat, 2025'te 1,1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin yıl sonunda 1,3-1,4 milyar dolara yükselmesini beklediklerini söyledi. Singapur'un Türkiye'deki yatırımlarının 2020'den bu yana yüzde 90 arttığını ve yatırım stokunun 2,7 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, iki ülkenin karşılıklı avantajlarından yararlanarak yeni projeler geliştireceğini ifade etti. Singapurlu Bakan Fu ise lojistik, enerji, liman işletmeciliği ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu vurguladı.