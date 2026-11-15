Yalçın Ata’dan Bakırçay çıkarması: Esnafın sorunları masaya yatırıldı

İZMIR Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Kınık, Dikili, Poyracık ve Bergama'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde oda başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde bölge esnafının sorunları, sektörel talepler ve esnaf teşkilatının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Oda ziyaretlerine Bakırçay bölgesi ile devam eden Ata'ya ilçe esnaf yöneticilerinin ilgisi büyük oldu. Ziyaretlerde esnaf ve sanatkârların talepleri değerlendirildi, İESOB uzmanlarınca resmi işlemler incelenerek gerekli yönlendirmeler yapıldı. Görüşmelerde ilçelerde faaliyet gösteren esnafının talep ve beklentileri ile esnaf teşkilatının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendi. Oda başkanlarının sahadaki çalışmalarının teşkilatın gücünü artırdığını vurgulayan Ata, ilçelerdeki odaların ve esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Ata, esnafın hak ve menfaatlerinin korunması ve mesleki sorunların çözümü için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.