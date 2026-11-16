Sokaklarda hurda araç dönemi bitiyor

TÜRKİYE genelinde uzun süredir sokaklarda, boş arazilerde ve ortak kullanım alanlarında terk edilmiş halde bulunan hurda araçlara yönelik denetimler artırılıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen valilikler, çevre kirliliği ve güvenlik riski oluşturan kullanılamaz durumdaki araçların kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılması için ilgili birimlere talimat verdi. Kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin koordineli yürüteceği çalışmalar kapsamında, sokaklara hurda araç veya parçalarını bırakanlara 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacak.